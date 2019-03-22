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Доказано наукой: мужчины, которые делают это – лучшие любовники, а отношения с ними - самые счастливые

Доказано наукой: мужчины, которые делают это – лучшие любовники, а отношения с ними - самые счастливые

Американские социологи Дэниел Карлсон, Аманда Миллер и Шэрон Сасслер провели довольно масштабное исследование, опросив более 11 000 человек на предмет их удовлетворенностью в отношениях. Практически все участники опроса выбрали три главных кита, на которых строится счастливый, крепкий союз – качественный секс, верность и раздел бытовых обязанностей в паре.

Удивительно, но бытовые обязанности и качество сексуальной жизни, оказывается, напрямую коррелируют между собой. Те пары, где мужчины выполняют часть домашних дел, более счастливы в отношениях и более высоко оценивают свою сексуальную жизнь, нежели те, где все домашние хлопоты ложатся на плечи женщин.

А теперь вишенка на торте: пары, в которой мытьем посуды занимались мужчины, ссорятся реже, а сексом занимаются - чаще.

Это ли не повод делегировать чистоту тарелок своему партнеру? Мотивация для него более чем убедительная!

Источник: www.cosmo.com.ua

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Темы: семья

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