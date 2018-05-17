Доктор Комаровский: как помочь ребенку пережить жаркое лето

Украинцев уже предупредили, что лето в этом году будет аномально жарким. Как спасаться, если в доме маленький ребенок? Что лучше – кондиционер или вентилятор? На эти вопросы ответил Евгений Комаровский.

ЧЕМ ОПАСНА ЖАРА?

Главная опасность жары – это перегрев. При этом, по словам Евгения Комаровского, чем младше ребенок, тем опаснее перегрев. Дело в том, что у маленьких детей механизм терморегуляции несовершенен.

ВЕНТИЛЯТОР ИЛИ КОНДИЦИОНЕР?

Врач считает, что стоит выбрать все же кондиционер, потому что он намного эффективнее.

ВАЖНО! Какой бы способ охлаждения воздуха вы ни использовали, нужно помнить, что любой способ высушивает воздух.

Именно поэтому следует постоянно проветривать помещение, а в комнате, где находится ребенок, должны быть гигрометр и термометр, чтобы контролировать температуру и влажность воздуха. Следите, чтобы уровень влажности не был ниже 40%. При необходимости приобретите увлажнитель.

Правила использования кондиционера в помещении, где есть ребенок:

— следите, чтобы струя кондиционера не попадала на детскую кроватку;

— включая кондиционер, снижайте температуру постепенно (если в комнате +30°С, а кондиционер вы поставили на 24°С, то температура струи воздуха на начальном этапе будет 16-18°С. Поэтому лучше ставить регулятор сначала на 28°С, через полчаса – на 25°С и уже спустя час – на 24°С).

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ КОНДИЦИОНЕРА И ВЕНТИЛЯТОРА НЕТ?

Евгений КОМАРОВСКИЙ:

Самый замечательный способ охладить ребенка без современной техники — использовать воду. У воды теплопроводность в 6 раз выше, чем у воздуха, поэтому через нее легко сбрасывать тепло. Прохладная ванна, душ по 1–2 минуты раз в час или в два часа. Ребенка не следует интенсивно вытирать, пусть побудет голеньким. Испаряющаяся с кожи вода – прекрасный способ активизировать теплоотдачу. И давайте ребенку много пить.

Источник: etcetera.media

Новости портала «Весь Харьков»