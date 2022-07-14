Доктор Комаровский рассказал, как медицинская маска защищает от вирусов?

Чтобы избежать заражения коронавирусом в условиях пандемии, очень важно соблюдать противоэпидемиологические меры, в том числе и масочный режим.

Способны ли медицинские и тканевые маски спасти нас от заражения вирусом – на этот счет можно услышать разные мнения. Давайте разберемся в этом вопросе с помощью логики и узнаем мнение врачей по поводу того, могут ли обычные маски спасти нас от заражения?

Доктор Комаровский предлагает вопрос о способности медицинских масок спасти нас от заражения коронавирусом разделить на два вопроса. Первый из них – может ли медицинская

маска защититиь от заражения коронавирусом здорового человека? Ответ не утешительный – нет, не может.

Если в окружающем воздухе присутствуют во взвешенном состоянии коронавирусы, обычная медицинская маска не сможет помешать вдохнуть эти вирусы вместе с воздухом.

Потому, что размер коронавируса во много раз меньше размера пор в маске. Это же относится и к любой тканевой маске. Если через маску можно дышать, т. е. поры маски пропускают воздух, то

эти поры вместе с воздухом пропустят и коронавирусы.

Однако, обычные медицинские и тканевые маски, по мнению доктора Комаровского, все-таки способны защитить нас от коронавируса и во много раз сократить вероятность заражения.

Эффективным ношение обычных медицинских и тканевых масок будет в том случае, если маски будут носить уже инфицированные коронавирусом люди.

В этом случае маска будет препятствовать рассеиванию в окружающую среду инфицированных капель слюны, которые

выделяются при разговоре, кашле и чихании заболевшим человеком.

Капли слюны с вирусом будут задерживаться на внутренней поверхности маски такого человека.

Мы уже знаем, что ковид-19 часто протекает бессимптомно. А потому каждый из нас может оказаться уже инфицированным и должен рассматриваться как потенциальный носитель вируса.

Поэтому очень важно в условиях пандемии коронавируса соблюдать масочный режим и любыми доступными нам способами препятствовать распространению вируса.

Источник: 1 Минута