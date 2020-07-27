Доктор назвал конфеты хорошим лекарством от бессонницы

Многие сторонники правильного питания давно отказались от конфет, поскольку в них большое количество углеводов и трансжиров. Однако популярный врач и телеведущий Александр Мясников назвал ситуацию, в которой конфеты могут очень хорошо помочь и выступить своеобразным лекарством. Речь о бессоннице.

«Если вы не можете заснуть — съешьте конфетку. Любую! Часто помогает даже тем, кто не любит сладкое», — отметил доктор.

Мясников объяснил принцип действия этого механизма. Снотворные действия конфет и шоколада объясняются высоким содержанием магния. Это вещество считается отличным успокаивающим и противотревожным средством. Диетологи рекомендуют заменять конфеты медом.

Источник: Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»