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Доктор опроверг популярный миф о вреде кофе

Доктор опроверг популярный миф о вреде кофе

Считается, что людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы нельзя пить кофе, но это, как уверен врач Александр Мясников, не более, чем миф. Доктор Мясников развеял миф о вреде кофе.

«Я уже неоднократно повторял, и в последних выпусках своей передачи повторял, и вообще — люди, ну осознайте наконец, что кофе не является вредным для сердечников. Существуют научные работы, согласно которым употребление кофе в разумных объемах защищает от инфарктов и мерцательной аритмии», — заявил Мясников, призвав граждан не бояться пить кофе.

Нормальный объем потребления кофейного напитка — это, по словам Мясникова, две-три чашки в сутки. Людям, у которых есть те или иные заболевания печени, можно выпивать и четыре чашки кофе в день — доктор отметил, что напиток оказывает терапевтическое воздействие на печень.

Бодрящий напиток, как добавил врач, благоприятно влияет на здоровье людей, живущих с подагрой, остеопорозом или болезнью Паркинсона. «Растворимый кофе, как и натуральный, не оказывает пагубного воздействия на организм. Не бойтесь пить кофе и не верьте мифам, которые давно были опровергнуты современной наукой», — посоветовал россиянам доктор Александр Мясников. Ранее врач предупредил об опасности чрезмерного употребления продуктов белого цвета. «Хлеб, рис, сахар, макароны, картофель — это продукты со слишком высоким гликемическим индексом», — пояснил Мясников.
Источник:  Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: кофе

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