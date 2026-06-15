Допомога при гострому стресі: поради військового психолога (ВІДЕО)

В екстремальних умовах, які трапляються під час служби в зоні бойових дій, людський організм може повести себе по різному.

Інколи в результаті настає так званий гострий період травми – це реакція психіки військовослужбовця на гостру стресову подію, яка виникає раптово і є обмеженою у часі.

Як наслідок – можуть бути шок, страх, тривога, емоційне заціпеніння, порушення сну, тощо. В такому випадку військовослужбовців ні в якому разі не можна засуджувати, потрібно пояснити, що така реакція є цілком нормальною для ситуації в якій він опинився.

Також необхідно допомогти побратиму відновити контроль над власними діями. Наприклад, використовуючи дуже просту і ефективну техніку – «Так-питання». Це коли ви ставите йому запитання, відповідь на яке є точно схвальною. Детальніше про цю важливу тему – в розповіді психолога бригади «Гарт» Олексія.

Джерело: dpsu.gov.ua

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