Дієтолог розповіла про небезпеку свіжих соків для здоров’я

Багатьом відомо про далеко не корисний склад пакетованих соків через додавання в них цукру, проте не всі знають, що свіжовичавлені соки можуть нести в собі не меншу шкоду для здоров’я. Про це розповіла дієтолог Юлія Панова.

За словами фахівця, часте і надмірне вживання натуральних свіжих соків несе в собі потенційну небезпеку. Це пов’язано з фруктозою, яка входить до складу такого напою. Цей вид цукру багато хто ігнорує, вважаючи його безпечнішим, ніж звичні всім білі кристали. Однак, дослідження показують, що вживання фруктози у великій кількості на 20% збільшує ризик розвитку діабету.

“Якщо ми говоримо про соки, навіть ті, в які ми не додаємо цукор, там є цукор натуральний і у великій кількості, що також несе за собою негатив”, – пояснила вона.

Источник: Новости Ю

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