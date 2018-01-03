Дієтологи назвали відмінний засіб для схуднення

Охочим схуднути людям радять вживати йогурти, так як вони є відмінними помічниками в позбавленні від зайвих кілограмів. До такого висновку прийшли вчені з Норвегії.

Наукові фахівці зробили висновок, що пробіотичні добавки можуть надати велику послугу людині. Так, якщо щодня вживати йогурт, збагачений пробіотиками, то можна позбавитися від 600 грамів ваги всього через три тижні.

До такого висновку прийшли експерти в ході аналізу 15 попередніх досліджень, які були присвячені впливу пробіотиків на організм. Майже тисяча дорослих людей помітили, що після вживання пробіотичних добавок у них істотно знизилася вага за 3-12 тижнів.

Також відзначається, що завдяки йогуртам можна зменшити індекс маси тіла і кількість жиру в організмі. Причина такого позитивного результату криється в тому, що пробіотики здатні усунути дисбаланс в кишечнику, що призводить до того, що організм перетворює калорії в жир, викликаючи появу зайвих кілограмів.

Отриманий ефект вчені назвали незначним. Вони вважають, що необхідні додаткові дослідження у даній сфері, які дозволять дізнатися більше про те, як пробіотичні добавки впливають на людину.

Источник: ukrhealth.net

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