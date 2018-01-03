Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:22
Просмотров: 139

Дієтологи назвали відмінний засіб для схуднення

Охочим схуднути людям радять вживати йогурти, так як вони є відмінними помічниками в позбавленні від зайвих кілограмів. До такого висновку прийшли вчені з Норвегії.

Йогурт

Наукові фахівці зробили висновок, що пробіотичні добавки можуть надати велику послугу людині. Так, якщо щодня вживати йогурт, збагачений пробіотиками, то можна позбавитися від 600 грамів ваги всього через три тижні.

До такого висновку прийшли експерти в ході аналізу 15 попередніх досліджень, які були присвячені впливу пробіотиків на організм. Майже тисяча дорослих людей помітили, що після вживання пробіотичних добавок у них істотно знизилася вага за 3-12 тижнів.

Також відзначається, що завдяки йогуртам можна зменшити індекс маси тіла і кількість жиру в організмі. Причина такого позитивного результату криється в тому, що пробіотики здатні усунути дисбаланс в кишечнику, що призводить до того, що організм перетворює калорії в жир, викликаючи появу зайвих кілограмів.

Отриманий ефект вчені назвали незначним. Вони вважають, що необхідні додаткові дослідження у даній сфері, які дозволять дізнатися більше про те, як пробіотичні добавки впливають на людину.

Источник: ukrhealth.net

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Лікарі не рекомендують починати "нове життя" з нового року
02.01.2018 13:19    195
Дієтологи розповіли, як зробити олів'є дієтичним і корисним салатом
20.12.2017 10:15    309
Удивительные полезные свойства зеленого чая
19.12.2017 18:19    338
Как не переедать на праздники: три простых правила
14.12.2017 11:24    371
Почему люди на диете становятся нервными, - ученые
08.12.2017 12:13    242
Продукты, с которыми и болеутоляющее не понадобится
07.12.2017 17:18    444
3 столовые ложки в день для потери веса и нормализации уровня холестерина: рецепт
06.12.2017 17:51    507
Эффективный натуральный напиток для похудения: рецепт
06.12.2017 12:46    428
Рецепты здоровья: перечень продуктов с омолаживающим эффектом
06.12.2017 11:40    384
Рецепты здоровья и долголетия: самые полезные продукты для сосудов
01.12.2017 12:43    531
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 