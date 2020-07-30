Два коронавирусных антирекорда в Украине за прошедшие сутки. Как объясняют ситуацию в МОЗ?

По состоянию на 9 часов утра, по данным Минздрава, в Украине зафиксировано почти 69 000 подтвержденных случаев COVID-19, из них более полутора тысяч - летальные. Количество ПЦР-тестирования уже превысило отметку в миллион.

Максим Степанов, министр здравоохранения Украины

На сьогодні черговий антирекорд, такої кількості за добу захворівших - 1 197 - в Україні ще не було. Також дуже велика кількість людей, які госпіталізовані, тут своєрідний теж антирекорд - 248 людей

Больше всего случаев инфицирования Ковид-19 в Киеве - 199, Львовской и Ровенской областях. В Харьковской области за сутки лабораторно подтвердили 70 случаев коронавируса. Трое пациентов умерли. В Харьковском областном диспансере радиационной защиты сегодня занято менее половины коек, рассчитанных для больных коронавирусом. Всего их - 110. Накануне сюда с "инфекционки" перевели 12 пациентов.

Ирина Пирогова, директор Харьк. диспансера радиационной защиты населения

На сьогоднішный день у нас хворих на коронавірус 42 особи. В реанімаційному відділенні знаходиться четверо. 2 - середньої ступені тяжесті, 2 - на масці «сіпап» - важкі хворі. Вони з супутніми захворюваннями обоє - жінка і чоловік

По словам Пироговой, пока медучреждение полностью укомплектовано врачами, почти полностью медсёстрами. Есть только небольшая проблема с младшим медперсоналом. Не хватает 3-5 человек. Также работает 2 интерна. Всего в работе с пациентами с коронавирусом задействовано около полусотни медиков.

То, что Харьков и Украина в целом почти каждый день бьют коронавирусные антирекорды, говорит Людмила, ее нисколько не удивляет. Уверена - всему виной забитый общественный транспорт. Даже был период, когда она вместе с внуком с Алексеевки пешком ходила в центр .

Людмила

Потому что не соблюдают прежде всего карантинные условия водители транспорта. Особенно в маршрутках, никто от народа не требует, вот если в магазин нельзя зайти без маски, то в маршрутку, пожалуйста

А вот Сергей, например, считает, что больше всего карантин игнорируется в парках и на пляжах. Там люди собираются большими компаниями и забывают о соцдистанции.

Сергей

Есть рекомендации соблюдать ту же дистанцию, ​​тот же масочный режим. Поэтому, я думаю все из-за этого. Опять же сейчас лето все выходят в парк освежится, где попрохладнее. Самое большое скопление людей здесь

Ксения

Мне кажется, многие люди не очень ответственно относятся, и возможно есть диагнозы немного ложные, в плане не обязательно это коронавирус, а человеку ставят именно его

В Минздраве подтверждают, никакие карантинные ограничения и профилактические меры не будут действовать, если население будет игнорировать три главных условия. Это ношение масок, социальную дистанцию и антисептическую обработку рук





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