Е-направлення на медобстеження: українцям дали роз'яснення на топ-5 запитань

У Національній службі здоров’я України надали відповідь на п’ять найпопулярніших питань українців щодо електронного направлення на медобстеження.

Деталі

З квітня 2020 року направлення до закладу спеціалізованої допомоги є електронним. Електронне направлення є умовою для безоплатної медичної допомоги.

Так, у НСЗУ дали відповіді на топ-5 питань, що стосуються е-направлень:

* Хто виписує електронне направлення пацієнту на призначені лікуючим лікарем обстеження?

Електронне направлення виписує той лікар, якому потрібні результати того чи іншого обстеження для оцінки стану здоров’я пацієнта. Це може бути лікар, який надає або первинну допомогу, а саме сімейний лікар-терапевт чи педіатр, або ж лікар, який надає спеціалізовану допомогу.

* Чи може пацієнт за одним направленням отримати одну й ту послугу у лікарів з різних медичних закладів, щоб порівняти результати?

Ні. Коли пацієнт звертається за направленням до лікаря, наприклад, на консультацію, він одразу вносить інформацію про надані послуги в електронну систему охорони здоров’я і погашає направлення, якщо послугу надали в повному обсязі. За одним і тим самим електронним направленням отримати послугу безоплатно не можна.

* Чи можуть пацієнту відмовити в лікарні у наданні послуги, якщо він назве номер направлення, але не зможе надати його роздрукований варіант?

У жодній лікарні, яка має контракт з НСЗУ, не мають права відмовити пацієнту у наданні послуги без паперового варіанту направлення чи паперового варіанту декларації. Головне – аби пацієнт надав дійсний номер електронного направлення.

* Який термін дії електронного направлення?

Направлення діє впродовж року від дня створення. Але пацієнту краще дотримуватись рекомендацій лікаря щодо термінів проходження обстеження чи отримання консультації спеціаліста.

* Чи можна звернутись у комунальну лікарню, якщо електронне направлення паціенту виписав сімейний лікар ФОП?

Так. Пацієнт, який уклав декларацію із лікарем приватного центру, або з лікарем ФОП, вільно обирає заклад, у якому планує отримати медичну допомогу. Головні умови при цьому – це наявність електронного направлення і те, що заклад працює за контрактом з НСЗУ.

Що було раніше

Так, з 1 квітня 2020 року українці можуть отримувати послуги, які входять до Програми медичних гарантій, безоплатно. Для цього потрібне електронне направлення або від лікаря первинної ланки, або від лікуючого лікаря закладу, який надає спеціалізовану медичну допомогу.

В електронній системі охорони здоров’я 23 тисячі лікарів створили для 551 тис. пацієнтів майже 1 мільйон електронних направлень.

Источник: internetua.com

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