Еда: 5 мифов, развенчанных наукой

Карин Михелс, эпидемиолог по питанию, профессор и руководитель отдела эпидемиологии в Школе общественного здравоохранения Филдинга Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, рассказывает нам о последних тенденциях в области диеты: мы выбираем палеодиету, уменьшаем крахмал, едим больше жиров, пьем кофе?

Миф: надо сокращать потребление крахмала

В последние годы все более популярными становятся низкоуглеводные диеты, но вместо того, чтобы исключить крахмал из своего рациона, Карин Михельс советует вместо этого заменять рафинированные углеводы и сахар цельнозерновыми продуктами, такими как киноа, коричневый рис и цельнозерновые макароны.

Миф: диета с низким содержанием жиров – самая лучшая

Жир давно считается врагом любой здоровой диеты, а некоторые даже считают, что диета с низким содержанием жиров полезна для сердца. Но Карин Михельс не согласна. Она объясняет, что лучше изменить тип жиров, то есть избегать насыщенных и трансжиров и потреблять больше ненасыщенных жиров. Последние, которые содержатся в оливковом масле, масле канолы, в рыбе и авокадо, в частности, повышают уровень «хорошего» холестерина, в то время как насыщенные жиры содержатся в молочных продуктах и продуктах животного происхождения, такие как трансжиры, содержащиеся в маргарине, повышают уровень «плохого» холестерина ЛПНП.

Принимая во внимание последние исследования, она также советует избегать кокосового масла: когда-то оно считалось полезным для здоровья, но в нем много насыщенных жиров.

Миф: мы должны питаться, как наши предки

Даже если очень популярная палеодиета советует следовать диете наших предков-охотников-собирателей, а именно есть много красного мяса и исключить злаки, Карин Михелс подчеркивает, что «у нас нет ничего общего с нашими предками: вместо того, чтобы бегать весь день, большинство из нас работает, сидя перед экраном компьютера».

Она объясняет, что лучшая диета – это сбалансированное питание.

Миф: сбалансированная диета обеспечивает все необходимые питательные вещества

Карин Михелс объясняет, что ее часто спрашивают, какие типы пищевых добавок представляют интерес. Она всегда отвечает, что настоятельно рекомендует только те, которые содержат витамин D. Лучшим источником витамина D является солнце, но солнцезащитные кремы не только блокируют ультрафиолетовые лучи, но и мешают организму вырабатывать ценный витамин. Он также содержится в продуктах питания, но в основном в недостаточном количестве. Именно поэтому Карин Михельс советует прибегать к добавкам к пище.

Миф: кофе вредно для здоровья

Кофе уже давно имеет плохую репутацию, когда речь идет о здоровье, но Карин Михелс согласна с последними исследованиями, которые показывают, что кофе может снизить риск многих заболеваний, в том числе диабет, колоректальный рак и агрессивные подтипы рака простаты.

Мифы о еде

Источник: 1 Минута