Эффективные способы ускорить заживление синяков

Бытовые травмы, тренировки, падения – это неполный список причин проявления синяков. Самостоятельно они проходят в течение 2 – 3 недель. Но наука знает способы, которые ускорят заживление неприятных микротрещин.

Под кожей находится большое количество капилляров – сосудов, которые легко повредить при ударе или чрезмерном нажатии. Спровоцировать их разрыв может даже наименее значимая травма. В результате – кровь просачивается в тканевый слой. Именно на месте разрыва возникают синяки.

Сразу после травмы наступает отек – защитная реакция организма. На этом этапе еще не видно синяка, однако уже можно начинать домашнюю терапию. Чем быстрее вы приступите к лечению, тем меньше крови проникнет в тканевый слой.

Поднимите травмированный участок

Сразу после удара лучше поднять пораженное место над уровнем сердца. Это не только поможет отвести жидкость, но и уменьшит давление на место травмы. Вместе с этим снизится тонус мышц и стенок сосудов. Как следствие – боль начнет отступать, а синяк, если даже и проявится, будет не слишком выраженным.

Ледяная терапия

Вы, наверное, и сами знаете об этом способе. Но наша цель рассказать, что этот метод безопасный, только если придерживаться общих рекомендаций. Лед или пакет с замороженными овощами не стоит прикладывать к коже без защитного слоя. Чтобы уберечь травмированный участок и не навредить коже, следует завернуть лед в кухонное полотенце или другую ткань, которая есть под рукой. Прикладывать этот сверток стоит не более 10 минут. После этого важно дать микротравме передохнуть. Если есть желание, повторить процедуру можно только через 20 минут.

Поскольку холод сокращает стенки сосудов и уменьшает скорость кровотока, количество крови, которая просачивается в окружающие ткани, снижается.

Воспользуйтесь повязкой

Оберните травмированный участок эластичной повязкой. Такой способ поможет снизить отток кровеносных сосудов. Также компресс уменьшит выраженность синяка и уменьшит отек.

Алоэ

Алоэ, которое содержит 8 полезных ферментов, помогает уменьшить боль и воспаление. Использовать можно как срезанный лист растения, так и готовый продукт. Самое главное – использовать гель без добавок.

Гели на основе лечебных трав

Арника – это растение, которое может уменьшить воспаление или отек. Исследования 2010 года показало, что мазь из арники эффективно уменьшает синяки. Еще одно полезное растение – окопник, который тоже часто применяется для лечения воспалений и заболеваний кожи.

Кремы на основе этих трав следует наносить на синяки несколько раз в день.

Витамины

Витамины групп К и Р – это важные питательные вещества, которые улучшают свертываемость крови. Крем с витамином К уменьшает тяжесть синяков после лазерной терапии. Эффект проявится, если втирать средство в кожу не менее 2-х раз в день.

Противовоспалительные свойства приписывают и витамину С. Применять его можно наружно, в виде мазей и гелей. Если не хотите принимать таблетки, добавьте в рацион петрушку, тимьян, шпинат, брюссельскую капусту, брокколи, черную смородину, киви, клубнику, лимоны и апельсины.

Ананасы

В этих фруктах содержится бромелаин – фермент, который обладает противовоспалительным действием. Наибольшее количество вещества сосредоточено в стебле ананаса, поэтому сердцевину, которую обычно вырезают и выбрасывают, можно приложить к больному месту в первые часы после удара.

Источник: Новости Ю

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