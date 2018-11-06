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Ежедневное употребление орехов способствует похудению

Ежедневное употребление орехов способствует похудению

Исследователи из Американской ассоциации сердца утверждают, что ежедневное употребление орехов препятствует набору лишнего веса и укрепляет сердечно-сосудистую систему.

Об этом пишет портал EurekAlert!.

В исследовании приняли участие более 126 тысяч мужчин и женщин. Каждые четыре года они заполняли анкету, в которой писали о своем самочувствии, а также отчитывались о количестве съеденных орехов.

По версии специалистов обращают внимание на высокую калорийность орехов, и считают их нездоровой пищей. В результате многолетние исследования показали, что мужчины и женщины, предпочитающие орехи как альтернативу менее калорийным продуктам, набрали меньший вес.

Выяснилось, что около 30 граммов орехов в день помогут в борьбе с ожирением и уменьшат риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Вывод ученых: употребление ежедневно минимум 30 граммов орехов способствует похудению и укрепляет сердечно-сосудистую систему.

Источник: https://24tv.ua/ru/zdorovaja_zhizn_tag5270

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