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Эксперт научила делать волшебный самомассаж от целлюлита

Эксперт научила делать волшебный самомассаж от целлюлита

Бархатистая, гладкая и упругая кожа без целлюлита в проблемных местах – мечта любой девушки. Для того, чтобы стать ее обладательницей нужен комплексный подход, но есть один секрет, котрый поможет побыстрее приблизиться к желаемому результату – самомассаж сухой щеткой. Диетолог Ева Шишова рассказала и показала в Instagram, как его правильно выполнять и перечислила плюсы этого доступного уходового метода.

Этот массаж является поистине волшебным, делается он достаточно быстро (5 минут), но несет в себе максимальную пользу для нашего организма, как внешне, так и внутренне.

Достоинства:

  • Отшелушивание старых, ороговевших клеток кожи
  • Разгон лимфотока и кровотока
  • Этот массаж можно делать как утром, так и вечером. Причем утром он бодрит, а вечером расслабляет
  • Правильный и качественный массаж сухой щеткой хорошо влияет на метаболизм и способствует выводу токсинов из организма

Главное правило для получения хорошего результата — регулярность выполнения такого массажа (каждый день по 5 минут).

Как его правильно делать?

  • Массаж выполняется снизу вверх (от нижних частей тела к верхним). Именно по такому направлению у нас в организме течет лимфа.
  • Колени, локти, плечи и ягодицы массажировать круговыми движениями внутрь тела
  • Живот — круговыми движениями по часовой стрелке
  • Не забываем про стопы и ладони
  • Каждый участок тела прорабатываем щеткой 10 раз

После выполнения массажа принимаем душ. Можно также нанести на тело какое-нибудь приятное увлажняющее масло после душа для получения лучшего эффекта от процедуры.

Соблюдая эти простые рекомендации, вы принесёте пользу своему телу и значительно улучшите качество кожи. Уделите себе время, позаботьтесь о своей коже и результат не заставит себя ждать.
Источник:  Новости Ю

 

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: красота

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