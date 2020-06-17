Эксперт научила делать волшебный самомассаж от целлюлита

Бархатистая, гладкая и упругая кожа без целлюлита в проблемных местах – мечта любой девушки. Для того, чтобы стать ее обладательницей нужен комплексный подход, но есть один секрет, котрый поможет побыстрее приблизиться к желаемому результату – самомассаж сухой щеткой. Диетолог Ева Шишова рассказала и показала в Instagram, как его правильно выполнять и перечислила плюсы этого доступного уходового метода.

Этот массаж является поистине волшебным, делается он достаточно быстро (5 минут), но несет в себе максимальную пользу для нашего организма, как внешне, так и внутренне.

⠀

Достоинства:

Отшелушивание старых, ороговевших клеток кожи

Разгон лимфотока и кровотока

Этот массаж можно делать как утром, так и вечером. Причем утром он бодрит, а вечером расслабляет

Правильный и качественный массаж сухой щеткой хорошо влияет на метаболизм и способствует выводу токсинов из организма

Главное правило для получения хорошего результата — регулярность выполнения такого массажа (каждый день по 5 минут).

⠀

Как его правильно делать?

Массаж выполняется снизу вверх (от нижних частей тела к верхним). Именно по такому направлению у нас в организме течет лимфа.

Колени, локти, плечи и ягодицы массажировать круговыми движениями внутрь тела

Живот — круговыми движениями по часовой стрелке

Не забываем про стопы и ладони

Каждый участок тела прорабатываем щеткой 10 раз

После выполнения массажа принимаем душ. Можно также нанести на тело какое-нибудь приятное увлажняющее масло после душа для получения лучшего эффекта от процедуры.

Соблюдая эти простые рекомендации, вы принесёте пользу своему телу и значительно улучшите качество кожи. Уделите себе время, позаботьтесь о своей коже и результат не заставит себя ждать.

Источник: Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»