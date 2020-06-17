Эксперт научила делать волшебный самомассаж от целлюлита
Бархатистая, гладкая и упругая кожа без целлюлита в проблемных местах – мечта любой девушки. Для того, чтобы стать ее обладательницей нужен комплексный подход, но есть один секрет, котрый поможет побыстрее приблизиться к желаемому результату – самомассаж сухой щеткой. Диетолог Ева Шишова рассказала и показала в Instagram, как его правильно выполнять и перечислила плюсы этого доступного уходового метода.
Этот массаж является поистине волшебным, делается он достаточно быстро (5 минут), но несет в себе максимальную пользу для нашего организма, как внешне, так и внутренне.
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Достоинства:
- Отшелушивание старых, ороговевших клеток кожи
- Разгон лимфотока и кровотока
- Этот массаж можно делать как утром, так и вечером. Причем утром он бодрит, а вечером расслабляет
- Правильный и качественный массаж сухой щеткой хорошо влияет на метаболизм и способствует выводу токсинов из организма
Главное правило для получения хорошего результата — регулярность выполнения такого массажа (каждый день по 5 минут).
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Как его правильно делать?
- Массаж выполняется снизу вверх (от нижних частей тела к верхним). Именно по такому направлению у нас в организме течет лимфа.
- Колени, локти, плечи и ягодицы массажировать круговыми движениями внутрь тела
- Живот — круговыми движениями по часовой стрелке
- Не забываем про стопы и ладони
- Каждый участок тела прорабатываем щеткой 10 раз
После выполнения массажа принимаем душ. Можно также нанести на тело какое-нибудь приятное увлажняющее масло после душа для получения лучшего эффекта от процедуры.
Соблюдая эти простые рекомендации, вы принесёте пользу своему телу и значительно улучшите качество кожи. Уделите себе время, позаботьтесь о своей коже и результат не заставит себя ждать.
Источник: Новости Ю