Эксперт назвала продукты, поднимающие настроение

Тамила Арсеньева, являющаяся известным диетологом, рассказала о продукта, которые могут поднимать настроение. Происходит это из-за составляющих, стимулирующих выработку эндорфинов и серотонина.

На первом месте перечня оказался бразильский орех. В нем содержится большое количество селена, стимулирующего гормональный баланс. Если человек недополучает соответствующий минерал, то риск развития депрессии у него существенно повышается. По словам специалиста, для профилактики сильной реакции на стрессы достаточно съедать от трех бразильских орехов в день.

Второе место рейтинга занимают устрицы. Они содержат много цинка, активизирующего мозговые процессы и ускоряющего метаболизм. Морепродукты в целом полезны для организма, так как запускают синтез тирозина, снимающего напряжение после пережитых стрессов или эмоциональную усталость.

Также специалист порекомендовала употреблять как можно больше бананов, в состав которых входят триптофан и полезные углеводы. Чечевица, популярная у любителей овощных супов, также богата углеводами и железом. Она нормализует уровень глюкозы в крови, вызывая естественное повышение настроения. В небольших количествах рекомендуется употреблять и черный шоколад.

Источник: Новости Ю

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