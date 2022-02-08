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Експерти розповіли, що буде з організмом, якщо відмовитись від вживання чаю

Експерти розповіли, що буде з організмом, якщо відмовитись від вживання чаю

Мало хто сумнівається у користі чаю. Цей напій п’ють протягом тисячоліть, у тому числі з лікувальною метою. Правильно заварений натуральний листовий чай чудово втамовує спрагу, бадьорить, знижує рівень холестерину, нормалізує роботу серцево-судинної системи, уповільнює старіння та позитивно впливає на когнітивні здібності. Проте велика кількість плюсів напою не виключає наявності мінусів. Редакція видання Baazar розповіла, що буде, якщо відмовитись від вживання чаю і яку користь організму це може принести.

Подробиці

Ми часто забуваємо про те, як багато кофеїну містить чай. Звичка пити його вечорами (і після 16:00) нерідко може стати причиною проблем зі сном. Навіть якщо повноцінне безсоння чай у вас не викликає, його регулярне вживання може впливати на якість сну, його глибину та спокій. Якщо відмовитися від вживання чаю, ви, напевно, помітите, що стали краще спати. Звичайно, якщо при цьому ви не зловживаєте кавою.

Крім того, відмова від чаю благотворно позначиться на здоров’ї зубів, зокрема на стані зубної емалі. Регулярне вживання міцно завареного напою може призвести до розвитку флюорозу – захворювання зубів, що викликається накопиченням фтору в організмі. Щоб цього уникнути, достатньо скоротити кількість чаю, що споживається, а також зменшити час його заварювання – не більше 3-5 хвилин.

Якщо ви хочете уникнути розвитку залізодефіцитної анемії, варто позбавитися звички запивати чаєм їжу. Дослідження, проведені в Каліфорнійському університеті в 2011 році, довели, що чай значно погіршує поглинання організмом заліза, яке поступило в організм разом з їжею. Якщо регулярно пити чай разом з їжею, підвищується ризик розвитку залізистого дефіциту, що може призвести до неприємних наслідків: погіршення стану шкіри, волосся, млявості та порушення когнітивних здібностей.

Загалом, якщо ви не бажаєте повністю відмовлятися від вживання чаю, не варто цього робити. Якщо їм не зловживати, не перевищувати час заварювання та не пити під час їжі, то організму він принесе лише користь.

Источник: prostoway.com/

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