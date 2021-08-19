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Експерти розповіли, в чому різниця між рафінованою та нерафінованою олією

Експерти розповіли, в чому різниця між рафінованою та нерафінованою олією

Експерти розповіли, що у дієтичних рекомендаціях немає вказівок, яку саме олію потрібно використовувати.

Однак рафінована олія більш стійка до високої температури, тому смажити та запікати їжу краще на ній. Проте рафіновану олію також не варто перегрівати чи використовувати багаторазово.

Різниця рафінованої та нерафінованої олій

Рафіновану олію отримують шляхом очищення після віджимання. Така олія немає різкого запаху та вираженого смаку.

Багато хто вважає, що під час рафінування можуть зникнути корисні властивості олії. Проте це не зовсім так, адже така олія точно не буде шкідливішою, хоча деякі корисні антиоксиданти все ж можуть бути втрачені.

Для проготування їжі краще використовувати олію з високою точкою димлення. Димлення – це момент у якому масло починає горіти та диміти, що сигналізує про його руйнування.

Температура димлення вища у рафінованої олії, оскільки при рафінуванні видаляються домішки та вільні жирні кислоти, які й викликають дим.

Олія, яка димить, може частково втратити харчову цінність чи надати їжі неприємний смак. Крім того, коли ми готуємо при високій температурі, наприклад смажимо на сковороді або у фритюрі, це може призвести до руйнування олії й утворення хімічних речовин – перекисів і альдегідів, які потенційно шкідливі для здоров’я.

Важливо! Як заправку для салатів можна вибирати нерафіновану або рафінована олію – ​​це справа смаку. А для смаження, тушкування чи запікання завжди краще використовувати рафіновану олію.
Источник:  Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: питание

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