Эксперты назвали оптимальную для здоровья температуру дома

Далеко не всегда слишком высокие температуры в домах полезны для здоровья, рассказали эксперты.

Специалисты рассказали, насколько тепло должно быть в жилых помещениях, чтобы избежать проблем для организма.

Есть нормативы, при которых человеку комфортно и безопасно находиться в жилом доме. В холодное время года это 18-24 градусов, а летом – 20-28 градусов по Цельсию. Таким образом, эксперты посоветовали не нагревать помещение осенью и зимой выше 24 градусов. Если не соблюдать эту рекомендацию, то можно «заработать» утомление, снижение работоспособности и даже проблемы с сердечно-сосудистой системой. Кроме того, увеличивается риск заболеть гриппом и ОРВИ, поскольку в таких условиях у человека падает иммунитет.

Впрочем, слишком холодно в квартире тоже не должно быть. Это грозит острыми респираторными инфекциями, а также усугублением течения различных хронических заболеваний.

Источник: newsyou.info

Новости портала «Весь Харьков»