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Эксперты подсказали простой способ облегчить симптомы похмелья

Эксперты подсказали простой способ облегчить симптомы похмелья

Эксперты по медитации из Сиднея пришли к выводу, что один необычный метод поможет не только облегчить неприятные симптомы, но и за 11 минут победить похмелье. Об этом сообщает издание Аспекты.

Согласно словам эксперта по медитации в Сиднее Рори Кинселле, его древняя практика релаксации является настоящим прорывом среди всех известных домашних способов по преодолению похмелья. Кинселле утверждает, что медитация на протяжении всего 11 минут способна вернуть энергию и победить неприятные последствия злоупотребления алкоголем.

Более того, учеными уже доказано, что регулярная медитация уменьшает беспокойство, депрессию и боль, значительно укрепляет иммунитет, восполняет недостаток сна, а сфокусированность во время практик эффективно помогает справиться со стрессом. Исследование показало, что медитация восстанавливает клетки мозга, увеличивает количество серого вещества позволяет мозгу замедлить реакции на стресс, улучшает сосредоточение, обучаемость и память.
Источник:  Новости Ю

 

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