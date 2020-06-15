Эксперты рассказали, чего ни в коем случае нельзя добавлять в салат

Каждой хозяйке хочется сделать блюдо максимально полезным и вкусным. Но большинство из них допускает большую ошибку, добавляя в салаты калорийные заправки и другие вредные ингредиенты. Без чего лучше обойтись в блюдах?

Калорийные заправки

Полезный овощной салат очень легко испортить калорийной заправкой. Может это и вкусно, но очень вредно для организма. Такое блюдо непременно отразится на вашей фигуре. Сделать салат максимально полезным можно с помощью сока лимона или йогуртовой заправки. И помните: здоровый салат не должен плавать в соусе, пусть даже самом низкокалорийном.

Дешевый бальзамический уксус

На магазинных прилавках очень часто встречаются аналоги бальзамического уксуса, которые существенно уступают ему по качеству. В них много сахара, красителей и загустителей, таких как кукурузный крахмал и камедь. Никакой пользу организму такие заправки не приносят.

Любые жареные ингредиенты

Многие люди добавляют в салат жаренный бекон или куриное филе, чтобы было вкуснее. Но эти ингредиенты весьма калорийны и тяжело перевариваются. Лучше добавьте в салат больше свежих овощей, фруктов и зелени.

Источник: golos.ua/

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