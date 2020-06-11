Эксперты развеяли мифы о правильном питании

Люди, которые имеют смутное представление о правильном питании, очень часто заблуждаются в вопросах связанных с ним.

Об этом пишут СМИ.

Чем меньше, тем лучше

Многие воспринимают переход на правильное питание как начало голодовки. Правило дефицита калорий — единственное эффективное для потери лишнего веса и поддержания стройности правило, и чем строже его соблюдать, тем быстрее и заметнее будет результат.

На самом деле

Любой внезапный, и притом искусственный дефицит калорий наш организм воспринимает как стресс, страдая от недостатка витаминов и микроэлементов и обеспечивая нас головной болью, проблемами с кожей, ногтями и волосами, а также депрессией. Правильно питаться — не значит недоедать. Это всего лишь значит питаться сбалансированно и не допускать перееданий.

Никаких перекусов

Любой перекус — лишние калории, которые не только негативно скажутся на фигуре, но и нарушат стабильный метаболизм. К тому же, здоровых перекусов попросту не существует, и поэтому лучше затянуть пояс потуже и перейти в режим сберегания энергии, дожидаясь скудного ужина.

На самом деле

Перекусы — такой же важный прием пищи, как завтрак, обед или ужин. Дозаправка необходима нашему организму: она спасает от перееданий, помогает оставаться в тонусе и даже способствует ускорению обмена веществ.

Выбирайте максимально простые и здоровые перекусы: любой фрукт, горсть орехов, домашние овощные чипсы или низкокалорийные смузи отлично вписываются в концепцию правильного питания.

Белки вместо углеводов

Белки — главные "строители" точеной фигуры. Они достаточно сытные, чтобы ограничиться только ими, и совершенно безвредные. Лучше отказаться от сомнительных углеводов и жиров в пользу реальной сушки и, избегая голодания, построить тело своей мечты.

На самом деле

Каждый, кто хоть раз пробовал сидеть на белковой диете, прекрасно помнит свой организм после недели питания куриной грудкой и яйцами. Слабость, тошнота, изможденный внешний вид, проблемы со здоровьем по всем фронтам — вот лишь неполный список очевидных проблем такого однобокого рациона.

Белки — такой же незаменимый для правильного питания элемент, как жиры и углеводы. Все эти нутриенты приносят пользу и работают только в совокупности, то есть при сбалансированном питании. К тому же сами по себе белки достаточно калорийны, и, питаясь исключительно ими, можно здорово поправиться.

Жиры — главный враг стройной фигуры

"Если я хочу избавиться от жировых складок на боках, я должна полностью исключить из рациона жиры" — вот первая мысль любой решившей начать контролировать свое питание женщины. Трансжиры это, или насыщенные жиры, или жиры полезные — разбираться нет времени. Лучше исключить сразу все, чтобы гарантированный результат не заставил себя ждать. Поэтому жарить лучше без масла вообще, из яиц есть только белок, а про сыр и орехи можно забыть навсегда.

На самом деле

Без жиров, к счастью, ничего не получится. В первую очередь, благодаря жирам наш организм усваивает большинство витаминов и ускоряет обмен веществ. А как же полезные жиры омега-3, омега-6 и омега-9, которые мы можем получить только с жирной пищей? Обязательно включайте в свой рацион правильные источники жиров, если вы решили питаться правильно. Спортсмены, кстати, предпочитают углеводам именно эти самые полезные жиры, когда речь заходит о продуктах-источниках энергии.

Свежевыжатый сок — основной источник витаминов

Как только разговор заходит о здоровом питании, воображение рисует перед нами стаканы свежевыжатого сока как воплощение здоровья, кладезя витаминов и одного из самых полезных для фигуры и общего тонуса продуктов. Самое приятное, что этот вкуснейший напиток можно употреблять без меры — никакого вреда организму от этого не будет.

На самом деле

Представьте, сколько яблок вы способны съесть за раз — вряд ли больше одного. Все из-за того, что в цельном яблоке содержится масса клетчатки и пищевых волокон, дарящих чувство насыщения и не вредящих фигуре. А теперь подумайте, сколько фруктов уходит на то, чтобы сделать один стакан свежевыжатого сока. Вспомните, что фрукты содержат сахар, простой углевод, который лишь ненадолго утолит чувство голода. И впредь каждый раз, когда вы выбираете еще один фреш, держите эти факты в уме.

Овощи можно есть в неограниченных количествах

Овощи — основа здорового питания. Это минимум калорий при большом содержании витаминов и полезнейших минеральных веществ, это способствующая быстрому обмену веществ клетчатка, и небольшое время приготовления, помноженное на великолепный вкус. Если сделать все основные приемы пищи овощными, фигура мечты не за горами!

На самом деле

Главное правило правильного, или сбалансированного питания: все хорошо в меру. Большое количество овощей в рационе способствует возникновению различных проблем с желудком: от неприятного расстройства и метеоризма до болезненной изжоги и непрекращающегося дискомфорта. Овощи хороши в компании с белками или медленными углеводами: к примеру, курица с брокколи или булгур с овощами будут восприняты вашим организмом гораздо "теплее", чем безразмерные порции овощей, пускай даже и приготовленных на пару, за завтраком, обедом и ужином.

Правильное питание — суровая рутина

Овсянка на завтрак, салат с сухими горькими тостами на обед и пресная куриная грудка на ужин — примерный рацион здорового питания. И так день за днем, неделя за неделей, год за годом. Вариации немногочисленны: обезжиренный творог без каких-либо добавок и отварная говядина — белковая составляющая, бананы и паста — составляющая углеводная, а о жирах и говорить не хочется. Правильное питание — это вынужденная аскеза, исключающая хоть какое-то разнообразие.

На самом деле

В скудном наборе продуктов в вашем рационе виновата лишь ваша фантазия. Разнообразие и сбалансированность — ключевые понятия правильного питания, которые обязательно нужно соблюдать. Ищите альтернативные источники белков, жиров и углеводов, не ленитесь составлять себе необычное меню и комбинировать привычные продукты по-новому.

Алкоголь строго запрещен

С переходом на правильное питание придется навсегда забыть об алкоголе. Он разжигает аппетит, добавляет лишних калорий, сводит на нет весь эффект от тренировок и, как следствие, от выбранного рациона, призванного закрепить те незабываемые полтора часа в спортзале. К тому же даже к сухому вину едва ли удастся подобрать полезную закуску, поэтому лучше полностью лишить себя такого удовольствия, довольствуясь на вечеринках и дружеских застольях стаканом воды или зеленым чаем.

На самом деле

Пара небольших бокалов любого качественного сухого вина за ужином не преступление, и ничего плохого они вам не сделают. Между прочим, легкая винотерапия в меру действительно обладает лечебным эффектом. Такой алкоголь, выпитый в меру, благоприятно влияет на кровообращение, метаболизм и даже на настроение, действуя как антидепрессант. А вот с любым другим алкоголем действительно нужно будет распрощаться: в первую очередь это касается сладких коктейлей, вредящих не только печени, но и стройной талии.

Источник: golos.ua/

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