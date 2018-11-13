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Сегодня 14:18
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Эксперты вывели формулу идеального брака

Эксперты вывели формулу идеального брака

Немецкий ученый обнародовал результаты исследований, в которых математическим способом было доказано, что нужно сделать, чтобы не допустить развода.

Как передает Replyua.net со ссылкой на сайт Сегодня, ученый смог рассчитать, сколько нужно раз извиняться за одну обиду перед супругом, и сколько должно стоить обручальное кольцо, чтобы в итоге отношения не завершились разводом. Он изучил отношения нескольких тысяч немцев, состоящих в браке, и смог установить, что главным залогом крепкой семьи является экономия супругов. Если пересчитать его подсчеты в гривны, то свадебный бюджет должен достигать 80000 гривен. Психолог Дарья Селиванова прокомментировала результаты исследования немецкого ученого.

«Когда люди тратят слишком много денег на свадьбу, желая, чтоб это был самый счастливый день жизни, возможно, тогда и в отношениях у них регулярно будут проблемы, потому что их ожидаемые картинки не сходятся с реальностью. Ну и тогда это может приводит к конфликтам», — считает психолог. Кстати, ученый из Германии не рекомендует молодоженам экономить на обручальных кольцах. По его словам, одно кольцо должно стоить не меньше 1000 евро.

Источник: 24news.com.ua

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