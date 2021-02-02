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Электронное направление к врачу: когда оно необходимо

Электронное направление к врачу: когда оно необходимо

В Нацслужбе здоровья рассказали, как работает электронное направление к врачу. Как сообщил временно исполняющий обязанности председателя Национальной службы здоровья Украины Андрей Виленский, воспользоваться выписанным электронным направлением к узкому специалисту можно в любой больнице на территории страны, которая предоставляет бесплатную медицинскую помощь по программе медицинских гарантий.

По его словам, консультация специалиста по электронному направлению от семейного врача является бесплатной для пациента:

«Пациент самостоятельно выбирает медицинское учреждение, в которое обратиться на консультацию, независимо от места жительства или регистрации, или того, в каком районе или городе работает врач, который выписал такое электронное направление. Так же не имеет значения, врач какого заведения выписал электронное направление: коммунального или частного или это врач-ФЛП».

Обратиться можно к врачу любого медучреждения, заключившего договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) на предоставление амбулаторной помощи.

Также перечень врачей, к которым не нужно направление. За визит к таким врачам оплатит НСЗУ: ​​гинеколог, психиатр, стоматолог, педиатр, нарколог, фтизиатр и тому подобное.

По словам Виленского, чаще всего украинцы обращались по электронному направлению к неврологу, ЛОРу и офтальмологу. В частности, консультацию невролога получили 564 тыс пациентов, консультацию ЛОРа- 477 тыс., офтальмолога - 488 тыс.

Источник: internetua.com

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