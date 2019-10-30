Электронные сигареты — месяц до рака легких

Новое исследование показало, что электронные сигареты всего за месяц вызывают воспаления, связанные с раком легких. Это ещё одно доказательство опасности устройств, набирающих большую популярность в мире.

Электронные сигареты продвигаются в качестве безопасной альтернативы традиционных табачных изделий, поскольку они содержат гораздо меньше канцерогенов, чем сигареты, производящие при сжигании табачный дым. Однако за последние месяцы в США более 1 300 человек, активно пользующихся электронными сигаретами, оказались в больницах с тяжёлыми симптомами, и около 30 из них умерли. До сих пор у ученых нет точного объяснения происхождения «болезни электронных сигарет», но исследования в этом вопросе продолжаются. Эксперты из Университета Огайо привлекли 30 некурящих добровольцев, которые согласились в течение месяца очень активно использовать электронные сигареты.

Через 30 дней они прошли через тщательное обследование легких, которое выявило воспаления, связанные с повышенной угрозой развития рака легких. Причём выяснилось, что эти изменения в структуре легких наблюдались и в том случае, если электронные сигареты содержали никотин, и в том случае, если его не было. А это свидетельствует о том, что никотин не является тем самым опасным компонентом, который и приводит к заболеваниям легких, включая злокачественные новообразования.

По мнению авторов исследования, они получили убедительные доказательства того, что длительное и интенсивное использование электронных сигарет может спровоцировать воспаления. Как следствие, это повышает риск рака легких. Отметим, что данное исследование проводилось на людях, хотя все предыдущие работы задействовали лабораторных животных.

Источник: Новости Ю

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