Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:37
Просмотров: 33

Электронные сигареты — месяц до рака легких

Электронные сигареты — месяц до рака легких

Новое исследование показало, что электронные сигареты всего за месяц вызывают воспаления, связанные с раком легких. Это ещё одно доказательство опасности устройств, набирающих большую популярность в мире.

Электронные сигареты продвигаются в качестве безопасной альтернативы традиционных табачных изделий, поскольку они содержат гораздо меньше канцерогенов, чем сигареты, производящие при сжигании табачный дым. Однако за последние месяцы в США более 1 300 человек, активно пользующихся электронными сигаретами, оказались в больницах с тяжёлыми симптомами, и около 30 из них умерли. До сих пор у ученых нет точного объяснения происхождения «болезни электронных сигарет», но исследования в этом вопросе продолжаются. Эксперты из Университета Огайо привлекли 30 некурящих добровольцев, которые согласились в течение месяца очень активно использовать электронные сигареты.

Через 30 дней они прошли через тщательное обследование легких, которое выявило воспаления, связанные с повышенной угрозой развития рака легких. Причём выяснилось, что эти изменения в структуре легких наблюдались и в том случае, если электронные сигареты содержали никотин, и в том случае, если его не было. А это свидетельствует о том, что никотин не является тем самым опасным компонентом, который и приводит к заболеваниям легких, включая злокачественные новообразования.

По мнению авторов исследования, они получили убедительные доказательства того, что длительное и интенсивное использование электронных сигарет может спровоцировать воспаления. Как следствие, это повышает риск рака легких. Отметим, что данное исследование проводилось на людях, хотя все предыдущие работы задействовали лабораторных животных.
Источник:  Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: курение

Читайте ещё:

Передел табачного рынка: появится ли в Украине новый монополист
23.10.2019 08:19    247
Как перестать курить? 7 шагов, чтобы побороть пагубную привычку
07.10.2019 09:46    216
В США врачи обнаружили химические ожоги у вейперов
04.10.2019 08:21    151
Вейп убивает: в США официально прекращается продажа электронных сигарет, подробности
24.09.2019 08:35    323
Ученые назвали причину таинственных смертей от вейпа
16.09.2019 09:26    324
Перша смерть від вейпу: Супрун нагадала про небезпеку електронних цигарок
28.08.2019 06:16    263
Сан-Франциско стало першим містом у світі, де заборонили продаж електронних цигарок
26.06.2019 10:03    250
Час кальяна равен 100 сигаретам: Супрун развенчала миф о «меньшем зле
03.06.2019 00:03    347
Для женщин курение даже вреднее, чем для мужчин – исследование
28.05.2019 08:47    300
Действительно ли IQOS безопасны: объяснение Минздрава
10.05.2019 07:37    418
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 