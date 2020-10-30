Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:35
Просмотров: 172

Эндокринолог объяснила, почему нужно обязательно есть хлеб

Эндокринолог объяснила, почему нужно обязательно есть хлеб

При отсутствии индивидуальных противопоказаний есть хлеб нужно обязательно, утверждает врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Объясняя в Instagram, почему нужно обязательно есть хлеб, эндокринолог Павлова заметила: данный продукт является источником веществ, важных для здорового функционирования организма. Врач привела в пример историю одной из своих пациенток, которая решила отказаться от хлеба, считая его ненужным продуктом, от которого лишь растет вес. Впоследствии у женщины появились заеды – болезненные и неэстетичные трещины в уголках рта – не проходившие даже после использования назначенных медиками мази и витаминов.

Только после того, как пациентка рассказала о своем отказе от хлеба и вновь начала употреблять его по совету врачей, с проблемой было покончено.

Эндокринолог Павлова объяснила, что в данном случае организм женщины начал испытывать недостаток витаминов группы В, получаемых из хлеба. Постоянно кровоточащие заеды стали внешним симптомом такого дефицита. Специалист подчеркнула, что нехватка витаминов группы В опасна еще и тем, что негативно влияет на функционирование нервной системы, головного мозга, провоцирует сильную утомляемость, забывчивость, бессонницу, депрессию, ухудшает состояние волос, ногтей, кожи.

Таким образом, резюмирует медик, есть хлеб нужно обязательно – хотя и не более одного куска с приемом пищи.

«Если нет аллергии и индивидуальной непереносимости, ешьте хлеб – обычный дрожжевой или черный. Но сдобных булочек все-таки нужно избегать, прежде всего, из-за вредного сахара», — добавила Павлова.
Источник:  Новости Ю

 

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: питание

Читайте ещё:

В Харьков не пустили тонны индийского кунжута
Сегодня 08:40    181
Врач предупредил о негативном воздействии шоколада на организм
Сегодня 06:35    217
Продукты, которые полезно есть каждый день для очищения артерий
29.10.2020 07:50    1004
Принц Уильям засмотрелся на витрину с фаст-фудом и стал героем шуток в соцсетях
25.10.2020 08:35    348
Как правильно питаться при тотальной занятости: советы диетолога
23.10.2020 10:09    196
Кінець веганським бургерам? Їх можуть заборонити так називати
22.10.2020 09:01    166
Как определить оптимальную порцию и что лучше есть на завтрак: исчерпывающий ответ диетолога
20.10.2020 09:25    363
В Минздраве объяснили украинцам, как начать питаться здорово
19.10.2020 09:23    226
Україна забезпечує продовольством 150 мільйонів людей
18.10.2020 11:05    268
Упругая кожа и крепкие суставы: диетолог раскрыла правду о коллагене и сделала предостережение
15.10.2020 17:58    258
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 