Эндокринолог объяснила, почему нужно обязательно есть хлеб

При отсутствии индивидуальных противопоказаний есть хлеб нужно обязательно, утверждает врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Объясняя в Instagram, почему нужно обязательно есть хлеб, эндокринолог Павлова заметила: данный продукт является источником веществ, важных для здорового функционирования организма. Врач привела в пример историю одной из своих пациенток, которая решила отказаться от хлеба, считая его ненужным продуктом, от которого лишь растет вес. Впоследствии у женщины появились заеды – болезненные и неэстетичные трещины в уголках рта – не проходившие даже после использования назначенных медиками мази и витаминов.

Только после того, как пациентка рассказала о своем отказе от хлеба и вновь начала употреблять его по совету врачей, с проблемой было покончено.

Эндокринолог Павлова объяснила, что в данном случае организм женщины начал испытывать недостаток витаминов группы В, получаемых из хлеба. Постоянно кровоточащие заеды стали внешним симптомом такого дефицита. Специалист подчеркнула, что нехватка витаминов группы В опасна еще и тем, что негативно влияет на функционирование нервной системы, головного мозга, провоцирует сильную утомляемость, забывчивость, бессонницу, депрессию, ухудшает состояние волос, ногтей, кожи.

Таким образом, резюмирует медик, есть хлеб нужно обязательно – хотя и не более одного куска с приемом пищи.

«Если нет аллергии и индивидуальной непереносимости, ешьте хлеб – обычный дрожжевой или черный. Но сдобных булочек все-таки нужно избегать, прежде всего, из-за вредного сахара», — добавила Павлова.

Источник: Новости Ю

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