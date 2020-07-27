Эпидемия коронавируса в Украине имеет иной сценарий, чем в Европе — Минздрав

В Украине наблюдается меньшая смертность среди людей пожилого возраста

Эпидемия коронавируса в Украине имеет отличия от сценария, который разворачивается в Европе.

В частности, в Украине наблюдается меньшая смертность среди людей пожилого возраста, заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак на брифинге в Ужгороде.

По ее словам, в Украине зафиксировано меньше случаев инфицирования среди пенсионеров, но наблюдается инфицирование среди детей и беременных.

"В Украине с начала эпидемии коронавируса подтверждена болезнь у 4500 детей, из них госпитализированы около 600. Кроме того, официально подтверждено более 500 случаев коронавирусной инфекции у беременных, в том числе два летальных", — рассказала Микичак.

В связи с этим в Минздраве просят беременных сразу обращаться к врачу при первых симптомах респираторной болезни.

Также беременных призывают свести к минимуму пребывание в местах массового скопления людей.

Источник: delo.ua

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