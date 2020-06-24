Эпидемиологическая ситуация в Украине крайне опасная: за сутки 940 новых случаев COVID-19

Сегодня, 24 июня, Украина поставила новый антирекорд по количеству инфицированных коронавирусом. За последние сутки на COVID-19 заболели 940 человек. Об этом говорится в сообщении Минздрава.

"Эпидемиологическая ситуация крайне напряженная и опасная", - отметили в ведомстве. "Из-за халатного отношения к основным инструкциям и рекомендациям по противодействию эпидемии мы имеем страшный результат - количество заболевших увеличилось в три раза", - заявили в Минздраве.

24 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 39 014 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1051 летальный, 17 409 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 940 новых случаев. Всего проведено 594 602 тестирование методом ПЦР.

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Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

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Винницкая область - 1723 случая;

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Волынская область - 1955 случаев;

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Днепропетровская область - 1060 случаев;

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Донецкая область - 376 случаев;

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Житомирская область - 1304 случая;

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Закарпатская область - 2369 случаев;

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Запорожская область - 559 случаев;

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Ивано-Франковская область - 2124 случая;

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Кировоградская область - 634 случая;

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г. Киев - 4528 случаев;

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Киевская область - 2332 случая;

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Львовская область - 4423 случая;

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Луганская область - 75 случаев;

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Николаевская область - 368 случаев;

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Одесская область - 1370 случаев;

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Полтавская область - 300 случаев;

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Ровенская область - 3164 случая;

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Сумская область - 272 случая;

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Тернопольская область - 1786 случаев;

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Харьковская область - 1891 случай;

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Херсонская область - 188 случаев;

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Хмельницкая область - 627 случаев;

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Черновицкая область - 4478 случаев;

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Черкасская область - 614 случаев;

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Черниговская область - 494 случая.

Агентство Телевидения Новости