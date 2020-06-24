Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:52
Просмотров: 155

Эпидемиологическая ситуация в Украине крайне опасная: за сутки 940 новых случаев COVID-19

Эпидемиологическая ситуация в Украине крайне опасная: за сутки 940 новых случаев COVID-19

Сегодня, 24 июня, Украина поставила новый антирекорд по количеству инфицированных коронавирусом. За последние сутки на COVID-19 заболели 940 человек. Об этом говорится в сообщении Минздрава.

"Эпидемиологическая ситуация крайне напряженная и опасная", - отметили в ведомстве. "Из-за халатного отношения к основным инструкциям и рекомендациям по противодействию эпидемии мы имеем страшный результат - количество заболевших увеличилось в три раза", - заявили в Минздраве.

24 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 39 014 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1051 летальный, 17 409 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 940 новых случаев. Всего проведено 594 602 тестирование методом ПЦР.

·

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

·

Винницкая область - 1723 случая;

·

Волынская область - 1955 случаев;

·

Днепропетровская область - 1060 случаев;

·

Донецкая область - 376 случаев;

·

Житомирская область - 1304 случая;

·

Закарпатская область - 2369 случаев;

·

Запорожская область - 559 случаев;

·

Ивано-Франковская область - 2124 случая;

·

Кировоградская область - 634 случая;

·

г. Киев - 4528 случаев;

·

Киевская область - 2332 случая;

·

Львовская область - 4423 случая;

·

Луганская область - 75 случаев;

·

Николаевская область - 368 случаев;

·

Одесская область - 1370 случаев;

·

Полтавская область - 300 случаев;

·

Ровенская область - 3164 случая;

·

Сумская область - 272 случая;

·

Тернопольская область - 1786 случаев;

·

Харьковская область - 1891 случай;

·

Херсонская область - 188 случаев;

·

Хмельницкая область - 627 случаев;

·

Черновицкая область - 4478 случаев;

·

Черкасская область - 614 случаев;

·

Черниговская область - 494 случая.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Изменения в бюджет города: депутаты выделили деньги на борьбу с коронавирусом и зарплату коммунальщиков
Сегодня 10:28    95
Первый номер мирового тенниса заболел коронавирусом и попросил прощения за каждый случай заражения
23.06.2020 17:11    210
В Харькове в "чернобыльскую" больницу из "инфекционки" перевели 12 пациентов с СOVID-19
23.06.2020 13:10    271
Врач рассказал о главном очаге заражения COVID-19 после ослабления карантина
23.06.2020 12:32    563
ВОЗ предупредила о темпах пандемии и сроках последствий COVID-19
23.06.2020 10:20    204
В Украине за сутки - 833 случая COVID-19, на Харьковщине - 33 новых заболевших
23.06.2020 09:55    218
Ученые поставили под сомнение воздушно-капельное распространение COVID-19
23.06.2020 01:09    1355
"Отказали все органы": Надежда Бабкина поделилась подробностями госпитализации
23.06.2020 00:14    340
Коронавирус живет в речной воде до 25 дней - ученые
22.06.2020 17:14    392
После матча одному теннисисту стало плохо. Коронавирус у обоих
22.06.2020 17:08    279
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 