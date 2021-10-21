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Еще более заразный: появился новый вариант штамма Дельта

Еще более заразный: появился новый вариант штамма Дельта

Новая мутация штамма Дельта, которую обнаружили в Великобритании, уже получила название AY.4.2. Эта версия может быть на 10–15% заразнее, чем сама Дельта, которая в свою очередь распространяется в семь раз быстрее оригинальный уханьский вирус, сообщает BBC News Україна.

Сейчас на AY.4.2 приходится до 10% случаев коронавируса по всей Британии, предупреждают исследователи.

Но некоторые специалисты отмечают, что паниковать пока не стоит, ведь пока речь идет о незначительном повышении контагиозности, которое может и не иметь значительного влияния на ход пандемии.

По данным Института генетики в Университетском колледже Лондона (University College London, UCL), Великобритания пока является единственной страной, где распространяется новая версия штамма, поэтому это может быть «случайным демографическим событием».

 

Агентство Телевидения Новости

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