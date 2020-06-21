Еще одна харьковская больница начнет принимать больных с коронавирусом

Харьковский областной диспансер радиационной защиты начнет принимать больных коронавирусом. Об этом в прямом эфире программы "Тема дня" на "Суспільному" заявил председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.

"Завтра-послезавтра, точно до понедельника больница начнет принимать COVID-больных. Единственное, что меня держало, это смущение и напряженность врачей чернобыльской больницы. Они хотели увольняться... На сегодняшний день все же стабилизировалась ситуация по поводу реакции врачей", - сообщил председатель ОГА.

О том, какие больницы в дальнейшем будут открывать, в том числе для сортировки пациентов, Кучер сказал: "Тогда уже будем начинать, чтобы на сортировку принимали и городские больницы. Скорее всего, это будет 17-я больница".

Источник: sq.com.ua

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