Еще в одной громаде Харьковщины уровень вакцинации взрослого населения достиг более 50%

Второй громадой после Липецкой, которая выполнила этот показатель, стала ТГ Харьковского района - Песочинская. Из почти 22 тысяч взрослого населения две дозы вакцины получили 10919 человек. Уровень заболеваемости в этих громадах не превышает 4%.

Как сообщили в ХОГА, об этом 25 октября заявил директор Департамента здравоохранения Максим Хаустов.

По его данным, с начала прививочной кампании в Харьковской области было проведено более 1 млн 118 тыс. прививок. Полный курс вакцинации прошли 480 тыс. 627 человек.

«Примерно 22% в регионе прошли полный курс прививок. Если считать вакцинацию и первой дозой, то это 29%, - отметил Максим Хаустов. - По медицинским работникам - 59% прошли полный курс прививок, 74% - хотя бы одной дозой. По работникам образования - 58% полный курс, 91% - хотя бы одной дозой».

Также директор Департамента подчеркнул, что за последние сутки в учреждения здравоохранения бригадами скорой помощи госпитализированы 144 пациента.

«Среди пациентов, находящихся сейчас на лечении, двумя дозами привито 138 человек. Это примерно 3,7%. Еще раз хочу подчеркнуть, что прививки нужно делать. В прививочные пункты и центры массовой вакцинации региона вакцина поступает в полном объеме», - сказал Максим Хаустов.

Также он отметил, что сейчас коронавирусную болезнь лечат в 23 медицинских учреждениях области. На сегодня госпитальная база составляет 4964 коек, из которых 3757 заняты больными, что составляет 75%. В реанимационных отделениях из 329 коек сейчас занято больными 268. На аппаратах ИВЛ - 174 пациента. Коек с центральной подачей кислорода сейчас насчитывается 2780, из которых занято 1688 - около 60%.

Агентство Телевидения Новости