Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:03
Просмотров: 34

Ешьте по 10 ложек сахара в день: Супрун дала о том, как не заболеть диабетом

Ешьте по 10 ложек сахара в день: Супрун дала о том, как не заболеть диабетом

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, как снизить риск развития диабета, но при этом не отказываться от сладкого.

Об этом Супрун написала на своей странице в Facebook.

"Съесть что-то сладкое - довольно распространенная прихоть после ужина. И если такое желание возникает у вас постоянно - будьте осторожны, ведь чрезмерное количество сахара в рационе может сработать как бомба замедленного действия и навредить здоровью.

Комбинации сахара, белой муки, масла и транс-жиров можно назвать своеобразным "диабетом на тарелке". Кроме того, исследования связывают эти ингредиенты с высокими рисками появления сердечно-сосудистых болезней, ожирения, кариеса, болезней печени и некоторых видов рака.

Конечно, мы потребляем сахар в составе обычных продуктов, в основном содержащих углеводы. В натуральном виде сахар содержат фрукты, овощи, зерновые и молочные продукты. В их составе он в основном существует в форме фруктозы и лактозы. Для организма они важны, ведь наше тело превращает эти продукты медленно, а сахар в них обеспечивает устойчивой энергией наши клетки.

Большую опасность для здоровья несут добавленные сахара, то есть те, которые искусственно добавляют в продукты, чтобы сделать их вкуснее. Например, в сладкие газированные напитки, ароматизированные йогурты и большинство десертов - пирожные, торты и печенье.

ВОЗ рекомендует ограничить потребление свободного сахара до 10% от общего количества потребленных калорий. Для людей, которые ежедневно тратят в среднем 2000 ккал (а это большинство взрослых, ведущих малоактивный образ жизни) - до 50 г в сутки (10 чайных ложек).

Если вы активны в течение дня, и в целом разумно потребляете сладости - риски для здоровья кардинально уменьшаются. Однако не стоит забывать, что сахар во вкусных десертах - это в основном "пустые" калории, которые не принесут вам никакой пользы. Поэтому лучше уменьшить количество таких продуктов в своем рационе насколько это возможно.

Если вам все-таки трудно отказаться от сладкого, вот несколько советов:

  1. Готовьте собственные десерты Сладости из магазина обычно перенасыщены вредными добавленными сахарами и другими примесями, поэтому при возможности готовьте десерт дома. Таким образом вы сможете использовать меньше масла и сахара, или же добавить к десерту более полезные добавки, например сухофрукты или орехи.
  2. Контролируйте порции и количество сладкого Часто ограничения на любимые продукты порождают еще большее желание их получить. Поэтому рекомендации есть десерт всего один раз в неделю или в особых случаях очень часто не срабатывают. Вместо этого лучше контролируйте размер порции.
  3. Сразу четко определяйте порцию Этот способ часто стоит большого количества усилий, ведь кажется трудно оставить в покое уже начатую ​​пачку печенья. Отберите небольшое количество и перед тем, как начать есть, просто отложите подальше все остатки.
  4. Помните, самый безопасный способ потреблять сладкое - выбрать наиболее полезные альтернативы. Черный шоколад, орехи, мед и сухофрукты могут заменить вредные пирожные с кремом.

 

Источник: novosti-n.org

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Воду из источника на Конторской пить нельзя! - Экспертиза
20.07.2018 06:00    240
5 будничных привычек, которые вызывают вздутие живота
19.07.2018 15:53    338
Что такое синусит и как его обнаружить: ответ лора
19.07.2018 14:15    217
Когда болит горло, нужно есть мороженное и пить холодные соки, - Супрун
18.07.2018 12:36    461
Какие продукты уменьшат чрезмерную потливость
18.07.2018 10:24    422
Супрун рассказала, что делать при солнечных ожогах
15.07.2018 19:22    228
Без копій документів: МОЗ оновило порядок вибору лікаря первинної допомоги – що змінилося
13.07.2018 07:07    196
Обыск на фабрике "Здоровье". С чем это связывают сотрудники компании
12.07.2018 18:21    675
Насколько вреден солнечный загар
09.07.2018 08:21    293
Ботулізм в Україні: стало відомо кількість жертв у 2018 році
07.07.2018 12:41    139
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 