Если начинаете кого-то или чего-то ждать - уходите

Вы в отношениях. Для этого принципа неважно, в каких. Секс без обязательств, с серьезными намерениями, какие-то отношения с оттенком влюбленности…

На самом деле любой близкий контакт с другим человеком — это отношения. Даже тот, что без обязательств. Отсутствие обоюдных обязательств — это не отсутствие уважения, не отсутствие такта, не отсутствие внимания к потребностям другого человека.

Любые отношения между людьми основываются на том, что ты осознаешь свои интересы и признаешь интересы другого.

Если ты будешь придерживаться удовлетворения только своих потребностей, то станешь жесточайшим манипулятором вплоть до абьюза. Если ты перестанешь считаться со своими интересами, а будешь беспокоиться только о том, чтобы другому было комфортно, то станешь жертвой. Это все варианты зависимых отношений. И «просто секс» — самая короткая дорога к ним.

Здоровые отношения в любом формате предполагают, что интересы обеих сторон удовлетворяются.

Если вы испытываете потребность во внимании, но не получаете его, то либо договариваетесь о приемлемых условиях, либо ищете человека, с которым сможете без напряжения для него эту свою потребность удовлетворить.

Если вы раз за разом будете игнорировать то, что ваши потребности в отношениях не удовлетворяются, вы становитесь зависимой личностью. Смутное или явное ощущение неудовлетворенности, если не заглушать его доводами рассудка, не даст вам ошибиться в том, что с отношениями что-то не так.

Если вы начинаете ждать, если вы мысленно привязываетесь к тому, кто должен разрешить ваше внутреннее напряжение, — уходите.

Вы это всегда чувствуете: началась коммуникация, похожая на жвачку. Вы будто на одном конце растянутой резинки, а другой конец у обьекта мечтаний или вожделения.

Не было бы так больно, если бы вы играли натяжением-сжатием. На определенном этапе жизни это даже бывает весело. Но, если вы чувствуете, что другой играет, а вы эту липкую ерунду держите уже не в руках, а приклеили к своему сердцу (или к другому сердцу, которое находится в органах малого таза), заканчивайте.

Отпускайте свой конец. Или забирайте тот, который держит другой. Выбрасывайте к чертям эту невкусную, бесполезную тягомотину.

Вы пишете одно сообщение, другое, третье. А в ответ тишина. Или ответ на пятое сообщение, но потом опять тишина.

Вы звоните, а он сбрасывает вызов. Через два часа тоже сбрасывает. Через день сбрасывает. Через два просто не отвечает.

Вы ждете предложения замуж. Он обещал. Но потом замолчал без объяснений. Не достучаться, не договориться.

Вы чувствуете, что он неверен. Есть факты, но он уходит от прямого разговора. Елозит и выкручивается.

И еще много ситуаций, когда вы чувствуете: началась мучительная тянучка…

Заканчивайте ее. Включайте волю и выдержку — и ЗАКАНЧИВАЙТЕ. Возможно, если вы уже успели привязаться, будет больно. Но если вы останетесь, то потом боль возрастет в разы. Если вам нужна помощь или поддержка, идите к специалисту.

Это не значит, что надо писать гневные сообщения: «Подонок, я ухожу». Про себя решите, что вам нужно, что вы хотите от отношений. Как минимум вам нужно, чтобы с вашими потребностями в ясности и информации считались. Вот об этом и можно сообщить.

Конечно, здесь речь не идет о том, чтобы дождаться мужчину с войны или из экспедиции. Здесь идет речь о том, что доступный во всех смыслах мужчина (есть связь, силы в пальцах, чтобы нажать кнопки на телефоне) вдруг становится недоступным.

Вероятно, он много и напряженно работает, и нормально, если не ответил в течение 10 минут и пары часов на ваше сообщение. Но если сообщение остается без ответа в течение дней, а не часов, значит, не очень-то и хотелось.

Если вы начинаете придумывать ему оправдания, знайте: вы уже приклеили грязную резинку к своему сердцу. Если вы начинаете искать пристойные объяснения своему молчанию, значит, вы держите второй конец этой резинки. Каждый из нас в глубине души знает, что мы всегда найдем несколько слов для того, кто нам действительно дорог.

Может быть еще пара нюансов.

Допустим, он в депрессии. Не в этой интеллигентной межсезонной хандре, а в такой настоящей депрессии, которая болезнь. Никакое ваше действие или бездействие все равно ничего не изменит. Депрессия имеет не умозрительные, а вполне реальные признаки: сон, вес, еда, тревога, угнетенное состояние, головные, мышечные боли и т. д. Вы можете только посоветовать врача, может быть, настоять на визите. Но выбор всегда за самим человеком.

Или в отношениях наступил спад. Это нормально. У всех отношений есть циклы: сильно, много, близко — едва-едва, мало, далеко. Вы можете не совпасть в фазах с партнером. Он отдаляется, вы не соглашаетесь. Он снова отдаляется, вы начинаете догонять, доставать, выковыривать из норы. Это тоже похоже на растягивание резинки. Он уходит и тянет вас за собой. Отпускайте конец и останавливайтесь. Не останавливайтесь в жизни — останавливайтесь в гонке.

Если начинаете кого-то или что-то ждать — уходите из ожидания. Возвращайтесь в свой внутренний домик, к себе. Это всегда помогает в нормализации отношений.

Источник: Новости Ю

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