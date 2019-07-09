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Сегодня 10:43
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Есть вопрос: почему еда в самолётах не такая вкусная

Есть вопрос: почему еда в самолётах не такая вкусная

Если вам приходилось есть на высоте в несколько километров, вы наверняка замечали, что вкус блюд во время полёта меняется. Вам не показалось, и вот почему.

Учёный Герберт Стоун, работавший над продуктами для космической миссии «Аполлон-11», объяснил, что всему виной температура в самолётах.

Как мы знаем, вкус и запах неразрывно связаны друг с другом, поэтому то, что влияет на наше обоняние, влияет и на вкус. А поскольку из-за давления в самолёте снижается уровень кислорода в крови пассажира, обоняние работает хуже. Плюс к этому, воздух в салоне очень сухой — его влажность на 12% ниже, чем в Сахаре.

«Низкая влажность и движение воздуха высушивают носовые проходы, и это снижает чувствительность к запаху и вкусу», — говорит Стоун, добавляя, что в море, например, та самая еда за счёт влажности будет казаться более вкусной и насыщенной.

Источник: anywellmag.com

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