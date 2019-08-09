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Эта диета позволит похудеть на семь килограммов за неделю: рецепт и правила

Эта диета позволит похудеть на семь килограммов за неделю: рецепт и правила

Специалисты рекомендуют сделать рыбу и морепродукты главным продуктом при соблюдении специального режима питания для похудения — вкусная рыбная диета позволит похудеть на семь килограммов за неделю.

Продолжительность диеты – 7-8 дней. Результат – минус 7- 8 кг.

Проснувшись утром, надо выпить большой стакан негазированной воды. В течение дня нужно выпивать не менее 1,5 л воды.

Завтрак

2 чашки чая (лучше зеленого), 1 или 2 яйца (всмятку, в мешочек, вкрутую, глазунья или яичница), 1 или 2 стаканчика йогурта или тарелка обезжиренного творога, 1 таблетка аскорбиновой кислоты (витамин С), которую через 10 дней можно заменить на какой-нибудь фрукт.

11 часов

Стакан воды, затем съешьте 1/2 рыбы для того, чтобы усмирить аппетит и запустить пищеварение.

Через небольшой промежуток времени доешьте рыбу с вареными овощами, закусите сырыми овощами, а закончите прием пищи каким-нибудь фруктом.

Соль следует добавлять по минимуму, зато обязательно использовать перец, чеснок, лук, кориандр, базилик и другие пряности и приправы.

Обед

В обед придерживайтесь следующего рациона:

2 больших стакана воды перед обедом;

250 г рыбы (печеной, вареной, запеченной в фольге без жира) или морепродуктов;

на гарнир листья зеленого салата, сырые или вареные некрахмалистые овощи (болгарский перец, огурцы, цукини, брюссельская капуста, брокколи, стручковая фасоль) без масла или приправленные по вкусу обезжиренным йогуртом с пряной зеленью или сбрызнутые лимонным соком;

1-2 йогурта или обезжиренный творог.

После обеда в течение 2 часов не пить!

Ужин — 17 часов

Большой стакан воды и такие же блюда, как в обед.

Чередуйте горячее и холодное, рыбу и морепродукты, печеное и приготовленное на пару.

Перед сном

Выпейте чашку чая для похудения.

Можно приготовить такой чай самостоятельно, не доверяя производителям: смешать 20 г бузины (корень), 20 г хвоща, 10 г цветков василька, 10 г земляничного листа, 10 г манжетки и 100 г березового листа. Заварить 1 ст. л. смеси на стакан воды. Кипятить 2 минуты и дать настояться 15 мин.

Источник: narodna-pravda.ua

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