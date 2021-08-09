«Это разве достижение?» Как понять, что вас обесценивают, и что с этим делать

Принижая других, люди чаще всего пытаются защитить себя от неприятных переживаний. Но терпеть это не стоит.

Как выглядит обесценивание

Представьте ситуацию. Вам 10, вы приходите из школы и радостно сообщаете маме или папе, что получили пятёрку. Но вместо того, чтобы порадоваться и похвалить, они пожимают плечами и спрашивают: «А много кому ещё поставили пятёрки?» И если вы не один так хорошо справились, ваше достижение как бы перестаёт существовать. Оно не уникально, а значит, гордиться совершенно нечем.

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Или, например, женщина приходит на работу и хвастается, что купила машину. А кто‑нибудь из коллег со вздохом говорит: «Замуж бы тебе, конечно. Вот муж бы и купил машину или сам бы тебя возил». Эти слова как бы подчёркивают: покупка автомобиля очень сомнительный успех, если нет мужа, и радоваться совершенно нечему.

Именно так и выглядит обесценивание. Один человек даёт понять другому, что его достижения ничего не стоят и поводов восхищаться собой в общем‑то нет.

Впрочем, обесценивание может распространяться не только на успехи, но и на переживания:

Подумаешь, горе какое! Никто ж не умер.

Это разве депрессия? Депрессия — это когда человек лежит целыми днями и даже встать не может, а у тебя так, хандра в лучшем случае.

Было бы из‑за чего плакать! Оно того не стоит.

Механизм тут похожий — показать, что беда у человека недостаточно серьёзная, и чувствовать то, что он чувствует, ему не положено.

Ну и наконец, обесценивать можно не только других, но и себя: не радоваться собственным успехам, считать свои победы незначительными, не позволять себе испытывать негативные эмоции.

Как на нас влияет обесценивание

Когда наши чувства, достижения, переживания постоянно обесцениваются, то мы вовсе перестаём их замечать. Они же не ценны, а значит, не важны. Выходит, что человек, ребёнок или взрослый, сам себя не знает, не понимает, что ему нравится, чего он хочет, чем он ценен и значим.

С одной стороны, возникает ощущение недостаточности самого себя, а с другой — что он живёт чужую жизнь. В попытках обрести ценность он опирается на внешние сигналы о том, что должно делать, думать, чувствовать.

Почему люди обесценивают других

Это защитная реакция

Она нужна нам, чтобы оградить нашу психику от очень неприятных переживаний. Например, мы можем искренне отрицать, что у нас что‑то не так, избегать сложных задач и разговоров, реагировать на тяжёлые события смехом и сарказмом, винить в своих бедах других, обращаться к эзотерике. То есть делать что угодно, лишь бы не признавать проблему в полной мере и не давать себе ощутить боль и разочарование.

Так же происходит и с обесцениванием. Вот женщина пришла на работу и рассказала, что купила машину. Некоторые коллеги ей позавидовали. Запустился сложный и неприятный каскад мыслей: «Ага, у неё новая машина! А у меня нет. Она смогла заработать, а у меня пока не получилось. Наверное, я чем‑то хуже. Недостаточно хорошо работаю, плохо умею копить. Возможно, надо что‑то с этим делать и как‑то исправлять ситуацию».

Чувствовать и думать такое может быть болезненно, поэтому наш мозг пытается срочно найти лазейку и объяснить происходящее так, чтобы нам стало полегче. Один из самых простых способов это сделать — принизить достижение другого человека. Доказать себе, что оно не такое уж и значительное: «Наверное, ей родители помогли купить машину, сама бы она не справилась. И вообще, ну что значит машина, если она как женщина не состоялась? Ни мужа, ни детей. А у меня зато с этим всё в порядке».

Таким образом у человека, которого только что выбили из колеи новостью о чужом успехе, получается как бы восстановить привычный порядок вещей: «Всё по‑прежнему, я ничем не хуже других, мне не нужно ничего предпринимать».

Психологи отмечают, что такой защитный механизм время от времени включается у каждого из нас. Но наиболее характерен он для людей с низкой самооценкой. А также для тех, кто страдает от психических расстройств, в частности от пограничного расстройства личности и нарциссического расстройства.

Это попытка манипулировать

Если долго и методично показывать человеку, что его успехи ничего не стоят, а на свои эмоции он права не имеет, у него с большой вероятностью упадёт самооценка. И тогда его гораздо проще будет контролировать: указывать, как ему поступать, сделать его максимально удобным и покорным, добиться, чтобы он стал менее смелым и успешным.

Эта тактика — один из вариантов эмоционального насилия. И её можно часто наблюдать в дисфункциональных абьюзивных отношениях.

Хотя желание подчинить себе человека вовсе не исключает вероятности, что манипулятор сам страдает от низкой самооценки и хочет защититься от чувства собственной неполноценности.

Обе причины могут также дополнять друг друга.

Это стиль общения

Если человек привык к такому формату коммуникации у себя в семье, есть большая вероятность, что он будет общаться так со всеми окружающими. Иногда даже не вполне осознавая, что делает кому‑то больно.

Почему люди обесценивают себя

Во‑первых, это среда, в которой растёт ребёнок. Если он очень долго получает преимущественно негативную оценку результатов своей деятельности, то как он усвоит навык хвалить себя? Если значимые взрослые концентрируются только на неудачах ребёнка, то привычка фокусироваться на достижениях просто не развивается. Ребёнок привыкает себя ругать, быть постоянно собою недовольным. Хотя мотивы обычно самые светлые — работать над недостатками, чтобы вырасти как личность.

Во‑вторых, в нашей культуре вообще как‑то не принято хвалиться и гордиться достижениями. Скромность поощряется, тогда как хвастовство порицается. Помните поговорку «Я — последняя буква в алфавите»? Тут одним махом вообще всё сразу обесценивается: желания, чувства, успехи, заслуги — всё это считается неважным.

Как быть, если близкий человек вас обесценивает

Придётся выйти на откровенный разговор и попросить его больше так не делать.

Сообщите, что вам неприятно слышать такие слова, вас это обижает и делает вам больно. Скорее всего, близкие не хотят вас обесценивать, куда вероятнее, что они просто иначе не умеют.

Проблема с обесцениванием в том, что навык ценности не усваивается не только по отношению к себе, но и вообще ко всему. Большинство из нас воспитывали плюс‑минус одинаково и в нас не вложили само это умение замечать и ценить.

Как перестать обесценивать себя

Обесценивание — довольно устойчивый паттерн поведения, от которого по щелчку пальцев не избавиться. Вот что рекомендует попробовать психолог Анастасия Маркова.

Изучите свои реакции

Разберитесь, в каких ситуациях вы обесцениваете себя и как это делаете. Какие используете слова в свой адрес? О чём думаете? Как реагируете на успехи и достижения?

Подумайте, что вы хотели бы услышать

Какие слова могли бы вас порадовать и вдохновить? Как бы вам хотелось реагировать на себя, свои чувства и результаты собственной деятельности?

Практикуйтесь

Попробуйте вместо обесценивающей реакции давать себе поддержку, замечать и хвалить себя. И помните, что вы ценны, а всё, что вы делаете и чувствуете, — важно.

Источник: lifehacker.ru/

Новости портала «Весь Харьков»