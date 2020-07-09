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Этот популярный овощ тормозит процесс старения

Этот популярный овощ тормозит процесс старения

Брокколи – это питательный, полезный для здоровья и внешности человека продукт. Во время исследований выяснилось, что названный овощ тормозит процесс старения за счёт антиоксидантов.

В состав брокколи входят лютеин, сульфорафан и зеаксантин. Перечисленные вещества замедляют увядание организма. Антиоксиданты укрепляют клеточные мембраны и защищают кожу от ультрафиолета. Солнечные же лучи негативно воздействуют на кожу и благоприятствуют образованию морщин. При регулярном приёме брокколи снижается уровень сахара в крови, что имеет значение для людей с диабетом. Овощ препятствует образованию «плохого» холестерина в организме. Это уменьшает вероятность развития сердца и артерий. Медицинская статистика свидетельствует о том, что у любителей брокколи реже диагностируют инфаркты. Кроме того, спаржевая капуста положительно влияет на работу желудка.

Растение благоприятствует сбросу лишних килограммов. Регулярное употребление овоща снижает риск развития ожирения. Таким образом, брокколи помогает сохранить молодость кожи, сердца, ЖКТ и кровеносных сосудов. В совокупности перечисленные факторы тормозят старение.
Источник:  Новости Ю

 

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Темы: питание

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