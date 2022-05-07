Евакуйованим жителям потрібна допомога психологів: про жахи окупації у репортажі АТН

З мешканцями Руської Лозової, яку звільнили минулого тижня, вже працюють фахівці. Люди знаходились під окупацією понад 2 місяці. Після звільнення їх довелось евакуйовувати під обстрілами. Терористи рф, які наразі знаходяться всього за 2 кілометри від селища, постійно обстрілюють громаду, спеціально б’ють по цивільним та евакуаційним автоколонам, розповідає голова Дергачівської ОТГ В’ячеслав Задоренко.

Для того, щоб відстежувати тих, хто намагається виїхати – використовують дрони. Часто, щоб врятувати людей, у рідних, які за ними приїхали, та волонтерів – лише декілька хвилин, далі починається мінометний обстріл. Одна з таких автоколон вже потрапила під вогонь: одна людина поранена, пошкоджена автівка.

Самі люди розповідають про звірства окупантів. Два місяці їм доводилося ховатися в підвалах, їсти та пити лише те, що було вдома. Терористи знущались з людей, намагалися вибити дані про прикордонників та військових, катували, одягали мішки на голови, стріляли над головами.

Наразі ті люди, яких вже вивезли, мешкають або у родичів, або у санаторії на Харківщині. Їм надають медичну та психологічну допомогу.

Задля подолання стресової ситуації, позбавлення від стану емоційної невизначеності, почуття тривоги, стурбованості та профілактики панічних атак з ними щодня працюють психологи Новобаварського району та доктор філософських наук, професор кафедри психології Харківського інституту МАУП Наталія Лукашевич. «У процесі спілкування за допомогою різноманітних методів та прийомів відбувається зменшення стресової реакції, створюються умови, які забезпечують здібність адекватно реагувати на ситуацію, в якій перебувають постраждалі», – зазначили у районній адміністрації.

Агентство Телевидения Новости