Европейская конференция по раннему вмешательству в этом году состоится в Харькове

Европейская конференция по Раннему Вмешательству (Early Childhood Intervention) в этом году состоится в Харькове. В фокусе внимания — вся семья

На конференцию приглашают родителей детей с особыми потребностями и специалистов, работающих с детьми и семьями (врачей, педагогов, психологов, физических терапевтов, социальных работников и т.д.).

Спикерами конференции станут исследователи и практики из 25 стран мира, в том числе — Украины, США, Нидерландов, Португалии, Испании, Грузии, Австралии, Бразилии, Болгарии и других. Будут среди них и представители семей, которые в свое время получили услугу раннего вмешательства и благодаря ей сумели наладить жизнь вместе с особым ребенком.

Конференция основана Европейской ассоциацией раннего вмешательства EURLYAID, главные партнеры в Украине — Благотворительный фонд «Институт раннего вмешательства» и государственное учреждение «Институт охраны здоровья детей и подростков АМН Украины».

Состоится конференция 10-12 октября во Дворце студентов национального юридического университета (Харьков, Пушкинская 88). Зарегистрироваться и получить дополнительную информацию можно на сайте.

Украина впервые принимает эту международную конференцию. Поэтому большинство участников и участниц из Украины (как семьи детей, так и профильные специалисты) впервые смогут получить современные знания о раннем вмешательстве — от ведущих мировых специалистов-практиков и обменяться опытом с семьями из разных стран.

«Раннее вмешательство: навстречу новой парадигме — через партнерство профессионалов, семей и общества», — так звучит ключевая тема нынешней конференции. Как объясняет соорганизаторка конференции в Харькове, доктор философии и психологических наук Анна Кукуруза, речь пойдет, прежде всего, о том, почему раннее вмешательство (РВ) ориентируется на работу со всей семьей, а не с ребенком отдельно.

Раннее вмешательство, напоминает Анна, будучи системой помощи детям от 0 до 4 лет с особенностями развития или из групп риска, направлено на улучшение не только развития ребенка, но и повышение качества жизни семьи в целом.

«Нет семей, для которых появление ребенка с особенностями развития не стало бы вызовом. Задача РВ, с одной стороны — максимально развить ребенка, использовать все его сильные стороны; во многих случаях нам удается избежать инвалидности или минимизировать ее проявления. С другой стороны, есть особенности, которые медицина и психология сегодня изменить не способны. Поэтому специалисты вместе с семьей ищут пути, как жить с этими особенностями маленького человека, принять и полюбить его таким, как он есть. Наша задача — помочь семье не потерять качество жизни, встраивать развивающие стратегии в повседневную жизнь, чтобы она не стало сплошным «занятием с ребенком» — говорит Анна Кукуруза.

Среди спикеров будут не только ученые, но и родители, которые поделятся собственным опытом жизни с особыми детьми и работой в системе РВ.

Конференция пройдет при поддержке Министерства социальной политики Украины и проекта Европейского Союза «Твиннинг» («Поддержка органов власти Украины в разработке законодательных и административных основ для внедрения системы раннего вмешательства и реабилитации детей с инвалидностью и детей, имеющих риск получить инвалидность»), Фундации открытого общества (OSF), Детского фонда ЮНИСЕФ (Украина).

Источник: http://nakipelo.ua

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