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Фахівці назвали один з найпоширеніших симптомів високого холестерину

Фахівці назвали один з найпоширеніших симптомів високого холестерину

Високий рівень холестерину в організмі підвищує ризик серцевих захворювань через закупорку артерій. Коли кількість цієї речовини в крові залишається в нездоровому діапазоні, може розвинутися захворювання периферичних артерій, що викликає проблеми з ногами.

За даними фахівців з Harvard Health, один з найпоширеніших симптомів це стану-біль в ногах. “Спочатку найбільше неприємно, коли нога піднята, особливо в ліжку вночі. Але, якщо хвороба прогресує, біль може стати постійною і буде проходити навіть під час відпочинку”, – пояснили в Гарвардській медичній школі.

Іноді через високий рівень холестерину на шкірі з’являються жирові скупчення, відомі як ксантоми. Найчастіше вони виникають на ахілловому сухожиллі, говориться в дослідженні, опублікованому в журналі Lipids in Health and Disease. Виглядають ксантоми як повільно збільшуються папули або підшкірні вузлики.

Щоб виявити високий рівень холестерину, в більшості випадків потрібен аналіз крові, оскільки виражені симптоми стану зазвичай відсутні. Показаннями для аналізу є вік пацієнта, вага або наявність іншого захворювання, пояснили в NHS.

Очистити судини від “поганого” холестерину можуть допомогти не тільки ліки, але і зміни в способі життя. За даними клініки Мейо, однією з найважливіших контрзаходів є скорочення споживання насичених жирів, які у великій кількості містяться в червоному м’ясі і жирних молочних продуктах.

 

Источник: newsyou.info/

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: здоровье

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