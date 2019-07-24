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Фахівці назвали п’ять продуктів для підняття настрою

Фахівці назвали п’ять продуктів для підняття настрою

Вчені назвали п’ять продуктів, які допоможуть підняти настрій. Включивши їх в раціон, люди не тільки стануть веселіше і щасливішою, але і збагатять організм корисними речовинами.

Фахівці рекомендують звернути увагу на ягоди годжі. Їх позитивний вплив на організм складно переоцінити. В них містяться 18 амінокислот, необхідних організму, а їх властивість позитивно впливати на мозок і нервову систему організму в цілому, давно відзначено медиками.

Також вчені багато говорять про корисні властивості ягід асаї. Вітаміни групи В, які у великій кількості містяться в цьому продукті добре позначаться на роботі головного мозку. Це, у свою чергу, позитивно позначиться на настрої людини. Ягоди асаї мають низький вміст цукру, що буде корисно не тільки для діабетиків, але і для тих, хто стежить за своєю фігурою.

Багато піднімають собі настрій шоколадом. Фахівці впевнені, що це відмінний спосіб, проте все ж таки радять використовувати для таких цілей какао з-за високого вмісту в ньому магнію.

Кокос теж відмінно впорається із завданням підняття настрій. Вчені попереджають, що зловживати продуктом не варто, це загрожує підвищенням холестерину.

Ще один продукт, який здатний підвищити життєвий тонус – спіруліна. Вона багата вітаміном В12, білками і амінокислотами. Ця рослина допомагає знизити стрес і поліпшити метаболізм

 

Источник: cikavosti.com

Новости портала «Весь Харьков»

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