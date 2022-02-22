Фахівці повідомили про неймовірну користь насіння чіа

Для тих, хто живе з діабетом 2 типу, важливо зосередитися на продуктах, що допомагають з профілактикою ожиріння і поліпшують контроль за рівнем цукру у крові, підкреслюють лікарі, інформує Ukr.Media.

Одним з ефективних органічних засобів, що допомагають у боротьбі з діабетом, медичні експерти вважають насіння чіа. Це насіння рослини Salvia hispanica також часто називають суперпродуктом або суперфудом, оскільки у ньому дуже високий вміст важливих поживних речовин і антиоксидантів. Проведені дослідження показали, що включення насіння чіа у щоденний раціон покращує контроль рівня цукру у організмі.

У експерименті, учасники якого (чоловіки) вживали насіння чіа і льону, поїдання насіння чіа дало сильніші ефекти — воно призвело до зниження рівня цукру у крові на 39 %. Показники вмісту глюкози у крові у добровольців фіксувалися натщесерце і протягом двох годин після приймання їжі.

На думку фахівців, розчинна клітковина, що міститься у чіа, може допомогти знизити шкідливий холестерин, зв’язуючись з ліпідами у травному тракті і виводячи їх з організму. Це важливо у боротьбі з діабетом, оскільки підвищений холестерин посилює можливі ускладнення у діабетиків.

У іншому дослідженні, що проводилося у Канаді, порівнювали показники роботи організму у людей, які вживали насіння чіа (30 г на день) і овес. Через шість місяців учасники групи, яка приймала насіння чіа, продемонстрували більш низький вміст у крові маркера запалення, званого С-реактивним білком. Також у них були меншими параметри маси тіла, окружності талії, рівня цукру у крові. Вчені констатували, що люди, які хворіють на діабет, успішніше худнуть, коли включають у раціоні насіння чіа.

Чим можна замінити насіння чіа?

Фахівці вважають, що суперфуди, які часто мають екзотичне для наших широт походження, цілком можуть мати замінники. Говорячи про насіння чіа, вони відзначають його насиченість рослинним білком, клітковиною, поліненасиченими жирними кислотами, магнієм, вітамінами A, B, B2, PP. У якості аналогів цього продукту фахівці радять їсти рибу, кунжут, горіхи (особливо фундук).

Источник: Новости Ю

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