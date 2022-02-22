Фахівці розповіли, як покращити обмін речовин в організмі

Якщо ви намагалися скинути кілька кілограмів, але ні дієта, ні фізичні вправи не допомогли, у новому дослідженні, опублікованому в журналі Diabetologia, знайшли вихід.

З метою вивчити стан 14 чоловіків та жінок з надмірною вагою віком від 40 до 75 років, дослідники помістили їх до спеціальної закритої камери, де вимірювалася частота дихання протягом 40 годин. Цей вимір дозволив їм визначити такі фактори, як швидкість і час спалювання калорій під час неспання та сну.

Період розбили на дві окремі сесії, залежно від дії світла. Один імітував природне світло: яскравий день і тьмяний вечір, а інший змінював цю послідовність. На обох сеансах учасники перебували у темряві вночі та регулярно харчувалися, підтримуючи постійний вміст калорій та макронутрієнтів.

Зразки крові брали перед сніданком та вечерею, потім з 30-хвилинними інтервалами протягом чотирьох годин після обох прийомів їжі для визначення рівнів тригліцеридів, інсуліну, мелатоніну та глюкози (всі вони відіграють участь в обміні речовин).

Результати експерименту

Дослідження показало, що проведення часу при яскравому світлі призвело до зниження рівня глюкози в крові перед вечерею порівняно з тим, щоб провести день при тьмяному світлі. Навпаки, яскраве світло ввечері призвело до зниження швидкості метаболізму уві сні, а це означає, що учасники з’їдали ту саму кількість їжі, але спалювали менше калорій під час сну.

«Зміна умов освітлення у приміщенні таким чином, щоб вони імітували цикл природного світла та темряви, обіцяє покращити метаболічне здоров’я», — каже автор дослідження.

Принаймні, уникнення яскравого світла ввечері може значно вплинути на метаболізм глюкози, що зменшить ризик збільшення ваги.

Источник: Новости Ю

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