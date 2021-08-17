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Фахівці розповіли про вплив на здоров’я надмірного споживання цукру

Фахівці розповіли про вплив на здоров’я надмірного споживання цукру

Вчені впритул підступили до виявлення точного клітинного механізму, що зв’язує надмірне споживання цукру і метаболічні хвороби. При цьому зовсім відмовлятися від цукру людині не можна.

Наше тіло потребує глюкози для виживання і отримання енергії, але надлишок солодкого шкодить здоров’ю. Надмірне вживання доданих цукрів не тільки збільшує вагу, але і провокує хронічні метаболічні хвороби, включаючи діабет і гіпертонію. Нарешті, надлишок цукру-це прямий шлях до серцево-судинних захворювань і порушень обміну речовин. До останнього часу вчені не дуже розуміли, чому надлишок цукру в раціоні створює грунт для метаболічних захворювань саме на клітинному рівні.

І ось в науковому журналі Cell Reports опубліковані підсумки дослідження, яке показало, що надлишок цукру призводить до того, що мітохондрії стають менш ефективними. А це викликає зниження вироблення енергії. Нагадаємо, що деякі вчені алегорично називають мітохондрії маленькими енергостанціями нашого організму. Саме вони переробляють глюкозу в енергію, яка потрібна для здійснення абсолютно всіх процесів.

За словами авторів дослідження, коли в клітинах накопичується надлишок глюкози, що є наслідком захоплення цукром, ліпідний склад змінюється у всьому організмі. А це відбивається в негативному ключі на цілісності мітохондрій і їх функціоналі. Дане дослідження проводили вчені з Van Andel Institute в США. Вони також запропонували і нову модель для вивчення початкових метаболічних подій, які можуть сприяти розвитку такого сверхраспространенного на нашій планеті захворювання, як діабет.
Источник:  Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: питание

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