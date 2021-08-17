Фахівці розповіли про вплив на здоров’я надмірного споживання цукру

Вчені впритул підступили до виявлення точного клітинного механізму, що зв’язує надмірне споживання цукру і метаболічні хвороби. При цьому зовсім відмовлятися від цукру людині не можна.

Наше тіло потребує глюкози для виживання і отримання енергії, але надлишок солодкого шкодить здоров’ю. Надмірне вживання доданих цукрів не тільки збільшує вагу, але і провокує хронічні метаболічні хвороби, включаючи діабет і гіпертонію. Нарешті, надлишок цукру-це прямий шлях до серцево-судинних захворювань і порушень обміну речовин. До останнього часу вчені не дуже розуміли, чому надлишок цукру в раціоні створює грунт для метаболічних захворювань саме на клітинному рівні.

І ось в науковому журналі Cell Reports опубліковані підсумки дослідження, яке показало, що надлишок цукру призводить до того, що мітохондрії стають менш ефективними. А це викликає зниження вироблення енергії. Нагадаємо, що деякі вчені алегорично називають мітохондрії маленькими енергостанціями нашого організму. Саме вони переробляють глюкозу в енергію, яка потрібна для здійснення абсолютно всіх процесів.

За словами авторів дослідження, коли в клітинах накопичується надлишок глюкози, що є наслідком захоплення цукром, ліпідний склад змінюється у всьому організмі. А це відбивається в негативному ключі на цілісності мітохондрій і їх функціоналі. Дане дослідження проводили вчені з Van Andel Institute в США. Вони також запропонували і нову модель для вивчення початкових метаболічних подій, які можуть сприяти розвитку такого сверхраспространенного на нашій планеті захворювання, як діабет.

Источник: Новости Ю

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