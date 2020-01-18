Фальшиві ліки в Україні: як відрізнити і що підробляють найчастіше?

Щонайменше кожна десята упаковка ліків в Україні - підроблена. Як борються з підробками та як розпізнати неякісні медичні препарати - у матеріалі DW.

"Чесно кажучи, я раніше думала, що ліки такого рівня не підробляють… А люди продають просто смерть!", - каже засновниця громадської організації "Рожева стрічка України" Ольга Фещенко і ледь стримує емоції, говорячи про фальшиві ліки для онкохворих. Вона сама пройшла лікування від раку 8 років тому. Нині допомагає жінкам, у яких діагностували онкологічні захворювання молочної залози.

Серед іншого, намагається особисто контролювати покупку медичних препаратів, якщо хворі роблять це поза аптекою. Зазвичай, пацієнти йдуть на ризик і купують ліки за оголошеннями в інтернеті чи у неперевірених кур’єрів через різницю в ціні, яка може сягати десятків тисяч гривень на одній ампулі. "Коли ти розумієш, що отримуєш фахове лікування з тими ліками, що треба, - це одне, а коли можеш дізнатися, що це була крейда або звичайний якийсь розчин глюкози, - це страшні речі", - пояснює Ольга і додає, що і на власні очі бачила препарати для онкохворих сумнівної якості, привезені з-закордону.

Скільки фальсифікованих ліків в Україні

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, кожна десята упаковка ліків є неякісною чи підробленою у країнах з низьким та середнім рівнем доходів, до яких належить і Україна. Деякі експерти називають цифру в 30 відсотків. Обшуки і арешти підозрюваних у виготовленні фальсифікованих ліків відбуваються регулярно у різних регіонах.

Підпільні цехи правоохоронці, за власними даними, викривають у підвалах будинків, офісах і навіть на фермах. Вже цього року під час обшуків у ході досудового розслідування правоохоронці виявили фальшиві медичні препарати від раку та гепатиту. За даними Держприкордонслужби України, "серед виявленого, наприклад, флакони з маркуванням ліків від раку, ринкова вартість яких близько 10 тисяч доларів США за 1 флакон. Злочинці продавали їх за 3-5 тисяч доларів".

Як розпізнати фальшивку

Усі неякісні ліки прийнято умовно ділити на три категорії: виготовлені на сертифікованих фармацевтичних підприємствах, але з порушенням технологій, перепаковані ліки, термін зберігання яких сплив, або ж ті, вміст і упаковка яких умисно фальсифікувалися в підпільних цехах. Останні дві групи медичних препаратів становлять найбільшу загрозу здоров’ю. Але точно визначити, з чого саме складаються лікарські засоби та оцінити їхню якість можуть тільки у спеціальних лабораторіях. Такі державні установи діють у всіх обласних центрах України. Завідувач Центральної лабораторії з аналізу лікарських засобів і медичної продукції Ігор Лесик пояснює, що якщо препарат має високу ціну, то його найвигідніше підробляти. "Особливо якщо він не має відповідних способів захисту - голограм, флюорометричних нанесень і т.д. І друга категорія - це дуже популярні препарати: сильнодіючі знеболювальні чи сезонні жарознижуючі препарати", - каже Лесик.

Аби вберегтися від таких небезпечних медичних препаратів експерти радять надавати перевагу мережевим аптечним закладам чи тим, що давно існують на ринку, уникати сумнівних кур’єрів і онлайн-магазинів. По-друге, за словами Лесика, підробку часто можна розпізнати за зовнішнім виглядом упаковки та самих таблеток. Наприклад, якщо пігулки завжди мали один колір, а в одній із упаковок відтінок інший - це вже привід засумніватися в якості. На погану якість чи підробку вказують тріщини на таблетках. Ознакою підробки може бути і інструкція."В заводських умовах інструкція складається машиною так, що коли ви її розгорнете, не знаючи, як вона правильно зібрана, одразу не зберете. Якщо це підробні ліки, то інструкція буде складена дуже просто: склали один раз вдвоє, другий раз вдвоє і все", - пояснює Лесик і радить порівнювати реєстраційний номер з реєстраційним номером на упаковці.

Окрім того, фальшиві ліки може видати навіть колір фарби, нанесеної на блістер чи етикетку пляшки, серія препарату та кінцева дата споживання. Як правило, виробники уникають надто яскравих шрифтів і роками використовують один і той самий колір.

Мобільні технології у допомогу

Для перевірки ліків можна скористатися і мобільним додатком "Ліки-контроль". Це безкоштовна онлайн-база всіх зареєстрованих в Україні лікарських засобів, яка містить покрокову інструкцію того, як перевірити препарат. Витративши кілька секунд на введення серії лікарського засобу в додаток, можна дізнатися, чи він офіційно зареєстрований в Україні та чи немає заборонених серій. Якщо упаковку ідентифіковано як "заборонену", це може мати декілька причин. "Може бути і неякісний препарат, який, відкликають виробники, або це може бути фальсифікат, або це може бути якась непередбачувана реакція і тимчасова заборона до з’ясування цієї причини", - каже розробниця додатку Наталя Гуран.

Якщо після зовнішнього огляду упаковки і перевірки препарату все ще є сумніви, пацієнти мають право просити в аптеці сертифікат якості на лікарський засіб. Аптеки зобов’язані мати її на кожне найменування товару, але за законом мають дві доби на її надання. Якщо сертифікату немає чи його пропонують надати пізніше, це теж може бути ознакою того, що ліки підроблені.

Посилення боротьби з фальсифікатом

За інформацією Держлікслужби, нині в Україні діє трирівнева система контролю якості лікарських засобів. Імпортовані медпрепарати перевіряють при ввезенні в Україну, повторно це мають зробити дистриб’ютори. В українських фармацевтичних компаніях діє система внутрішнього контролю на виробництві. Ввезені і українські ліки додатково перевіряють аптечні заклади перед розміщенням на вітрині.

Є ще планові і позапланові перевірки самих аптек. Однак чинним законодавством передбачено повідомляти про них за рік і за десять днів. Це, звісно, значною мірою унеможливлює виявлення фальсифікатів. Все ж, протягом 2019 року Держлікслужба заборонила обіг 16 найменувань фальсифікованих лікарських засобів.підроб* ліки

Раніше набув чинності закон, що посилює кримінальну відповідальність для тих, хто підробляє ліки та реалізує їх. Тепер за це загрожує від 5 до 8 років тюрми до довічного ув’язнення, якщо препарат призвів до смерті пацієнта чи інших тяжких наслідків.

З 2022 року в Україні також діятиме обов’язкове маркування усіх медичних препаратів за допомогою унікального 2D-коду. У межах пілотного проєкту це вже погодилися робити 12 фармацевтичних компаній.

Источник: dw.com

Новости портала «Весь Харьков»