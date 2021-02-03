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Фармацевт назвала необычные симптомы дефицита витамина D

Фармацевт назвала необычные симптомы дефицита витамина D

Американский фармацевт Сьюзи Коэн перечислила необычные признаки дефицита витамина D в нашем организме. Среди них – раздражённый кишечник и вздутие живота.


Помимо проблем с желудочно-кишечным трактом, нехватка витамина D может проявляться через следующие симптомы: усталость, боли в теле, апатию, слезливость, высокое кровяное давление, аллергию, хрипение, невропатию, снижение когнитивных функций, а также обострение аутоиммунных заболеваний.

Кроме того, о недополучении организмом этого витамина может свидетельствовать красный плоский лишай, появление перхоти, частые высыпания на коже и даже эректильная дисфункция у мужчин.

Сьюзи Коэн порекомендовала пациентам сразу сообщать врачам о всех своих симптомах, чтобы облегчить им работу и ускорить назначение правильного лечения.

«Многим медикам необходимо знать все ваши симптомы, чтобы понять, связаны ли они между собой. Это обеспечит правильное лечение. Вероятно, ваш врач заметит дефицит витамина D и посоветует восполнить его, прежде чем прописывать таблетки и уколы», — написала Коэн на своём сайте.

Фармацевт посоветовала есть продукты, обогащённые витамином D (жирную рыбу, желтки яиц, грибы и так далее) и пить специальные, прописанные врачом, комплексы.

Отметим, что, по словам учёных, именно нехватка D-витамина делает организм более восприимчивым перед вирусами, в том числе актуальным в последнее время COVID-19.
Источник:  Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: витамины

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