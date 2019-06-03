“Феофанія” та лікарні Національної академії медичних наук мають бути доступними для всіх громадян

30 травня Урядовий комітет з економічних питань підтримав законопроект, який виключає медичні заклади, що підпорядковуються Державному управлінню справами (ДУС) та Національній академії медичних наук України (НАМНУ) з процесу трансформації системи охорони здоров’я. Міністерство охорони здоров’я України не підтримує рішення Урядового комітету.

Позиція МОЗ України: у результаті змін в системі охорони здоров’я в Україні має бути створений єдиний медичний простір. Відомчі медичні заклади, в тому числі і клінічна лікарня “Феофанія” та заклади НАМНУ повинні перейти на принцип "гроші йдуть за пацієнтом”.

Уже наступного року будь-який пацієнт з направленням від свого сімейного лікаря, терапевта або педіатра, а не посвідченням депутата, зможе потрапити до обраної ним лікарні. Пацієнт має право вільно обирати заклад, в якому він буде лікуватися, а Національна служба здоров’я України оплатить послуги за конкретного пацієнта, хто б це не був. В Україні має сформуватися здорова конкуренція за пацієнта. Винятків не має бути.

“Ми бачимо, що не всі готові до конкуренції за пацієнта. Зручніше бути лікарнею “для своїх”, здобувати фінансування не через кращі результати, а через близькість до “кого треба". Якщо законопроект приймуть у парламенті і “Феофанія” та лікарні Академії медичних наук не увійдуть до реформи системи охорони здоров’я, потрапити туди можна буде як усі ці роки. Тобто мати або депутатське посвідчення, або гроші, або когось, хто може подзвонити і попросити за вас,” - говорить заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк

Усі заклади, в тому числі і відомчі, які надають медичну допомогу, повинні змінити свій статус, тобто перетворитися на казенні або комунальні некомерційні підприємства та укласти договори з НСЗУ на надання медичних послуг. Міністерство охорони здоров’я України проводить консультації з відомчими закладами та закладами МОЗ України щодо їх автономізації і готове надати необхідну підтримку.

Источник: moz.gov.ua

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