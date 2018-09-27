Флекси — эффективная сбалансированная диета

Кто из женщин не мечтает постепенно убрать за месяц шесть килограмм лишнего веса, продлить жизнь как минимум на шесть лет, защитив себя при этом от развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета? Получая ежедневно 1500 ккал в день, можно без вреда для здоровья снизить вес и обеспечить организм всеми необходимыми для жизнедеятельности организма веществами.

Систему эффективной сбалансированной диеты с периодическим употреблением мяса разработал известный диетолог Блатнер. Десять лет использования флексии — диеты показали эффективный ожидаемый результат и одобрение сторонников здорового питания.

Слово «флексия» переводится с английского языка как удобный для применения, гибкий. Предложенная диета отличается от вегетарианства тем, что в рацион включено мясо в разумных количествах.

Насыпая в тарелку второе блюдо, просчитайте в уме, что вы предлагаете организму. Если у вас на обед мясное блюдо с гарниром, то четверть содержимого тарелки должны составлять белки, такое же количество цельно зерновых злаков, куда входит и хлеб из муки грубого помола. Половину тарелки должны быть овощи.

При этом, если ваш гарнир состоит из крахмалистого горошка или кукурузы, то непременно смешайте его с грибами или капустой брокколи. При таком раскладе ваш организм получит углеводы, витамины, минеральные вещества и достаточное количество антиоксидантов, которые содержатся в шампиньонах в том числе.

Если вы готовите рагу из говядины, замените часть мяса злаковыми культурами и овощами. Для разнообразия вкусовых качеств сдобрите блюдо специями способствующими похудению. Если на обед рыба, не накладывайте ее в тарелку целыми стейками. Сделайте соус из небольшого количества рыбы и добавлением пряных кореньев и овощей и полейте им отварные макароны.

Чтобы не вызвать дискомфорт со сменой рациона питания, можно принимать ежедневно одно вегетарианское блюдо. Или сделать постными два дня в неделю. Если вы по выходным баловали себя гамбургерами, замените его раз в неделю блюдом из фасоли или риса.

Известный врач и диетолог Блатнер не рекомендует отказываться от мяса полностью. Лично он снизил его употребление на две трети.

Если вы любитель салата с морепродуктами, то смените немного рецепт и замените половину морепродуктов соевым сыром тофу.

Часть белка, который мы получаем с мясными продуктами, можно успешно заменить такими продуктами растениеводства, как грибы, орехи, фасоль, чечевица. При этом мясо обеспечит организм цинком и железом, а продукты растениеводства витаминами и антиоксидантами. При этом в организм меньше попадет жиров. Если вы решили приготовить говядину, то заменив часть мяса черными бобами или чечевицей, получите вкусное блюдо с более высокими питательными свойствами без уменьшения в его составе белка.

Сегодня на рынке представлен новый перечень вкусных и полезных для здоровья продуктов, в число которых относится булгур. Эта богатая витаминами крупа вполне может заменить рис для плова и начинки. Она также богата клетчаткой, которая способствует очищению организма и необходима для пищеварения и усвояемости полезных веществ. Интересуйтесь новинками пищевой промышленности и вводите в свой рацион новые блюда богатые полезными веществами.

Дополняйте готовые блюда приправами из оливкового масла и чеснока, лимонным соком, корнем имбиря, корицей.

Чтобы снизить вес, предупредить болезни и продлить годы жизни, забудьте о том, что мясные блюда присутствуют на столе три раза в день. Станьте последователем флексии-диеты. Если в праздничный день ваше меню состояло из многих мясных блюд, то устройте себе пару дней вегетарианства, чтобы разгрузить организм. Ужин и обед начинайте с овощного салата. Во-первых, вы получите комплекс витаминов, во-вторых, заполните место в желудке и убьете голод. Мыслите по-новому — и все у вас получится!

Источник: http://www.garmoniazhizni.com

Новости портала «Весь Харьков»