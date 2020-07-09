Где нельзя купаться: карта

Харьковский областной лабораторный центр обнародовал обновленную карту пляжей Харьковской области, на которых не рекомендуется купаться.

По результатам лабораторных исследований воды, в трех водоемах Харьковской области купание не рекомендуется.

Речь идет об Алексеевском лугопарке и Безлюдовском водохранилище в Харькове, а также пляже КП "Зміїв-житло" в Змиеве. В воде этих водоемов содержание лактозоположительных кишечных палочек превышает нормативное значение (выявлено соответственно 6 200, 13 000 и 240 000 при норме не более 5000 на литр).

Источник: sq.com.ua

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