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Где нельзя купаться: КАРТА

Где нельзя купаться: КАРТА

На шести пляжах Харьковской области купаться не рекомендуется. Соответствующие данные лабораторных исследований опубликованы на сайте Харьковского областного лабцентра.

По данным центра, в воде следующих водоемов содержание лактозоположительных кишечных палочек превышает нормативное значение (5 000 на литр):

● городской пляж в Изюме - 6 200,

● Алексеевский лугопарк в Харькове - 6 200,

● Безлюдовское водохранилище - 13 000,

● пляж КП "Зміїв-житло" в Змиеве - 240 000,

● пляж "Комсомольский", пруд около пос. Кегичевка - 21 000,

● зона отдыха в Краснограде на р. Берестовой - 70 000.

Источник: sq.com.ua

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