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Где нельзя купаться: КАРТА
На шести пляжах Харьковской области купаться не рекомендуется. Соответствующие данные лабораторных исследований опубликованы на сайте Харьковского областного лабцентра.
По данным центра, в воде следующих водоемов содержание лактозоположительных кишечных палочек превышает нормативное значение (5 000 на литр):
● городской пляж в Изюме - 6 200,
● Алексеевский лугопарк в Харькове - 6 200,
● Безлюдовское водохранилище - 13 000,
● пляж КП "Зміїв-житло" в Змиеве - 240 000,
● пляж "Комсомольский", пруд около пос. Кегичевка - 21 000,
● зона отдыха в Краснограде на р. Берестовой - 70 000.
Источник: sq.com.ua
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