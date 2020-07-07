Глава МОЗ про Covid-19 в Україні: «Другий день спостерігаємо стабілізацію»

Упродовж останніх двох днів в Україні лабораторно підтверджують майже однакову кількість нових випадків Covid-19 – 564 і 543 випадки щодоби, відповідно.

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов таку ситуацію під час сьогоднішнього щоденного брифінгу назвав дводенною стабілізацією.

“Другий день ми спостерігаємо таку стабілізацію ситуації”, – заявив міністр.

За його даними, за останню добу, 6 липня, в Україні лабораторно було підтверджено 564 нові випадки коронавірусу.

Як повідомляла ІА “7 Днів-Україна”, добою раніше, за даними МОЗ, в Україні було підтверджено 543 нових випадки Covid-19.



Источник: Новости Ю

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